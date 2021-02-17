富貴逼人？菲現神秘彩色紙條　驚揭全是碎鈔　網民柯南上身找真相

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-17 17:00

一片空地上發現滿地彩色紙條，原來全部都是錢！菲律賓日前有民眾發現大批神秘紙條，行近發現原來是海量碎鈔，怕出大事嚇得馬上通報，並拍照上傳引起熱議。不過很快有網民「柯南上身」，推測這些鈔票其實是損毀的舊鈔票，應該碎掉後拿去銷毀，但不知為何就這樣遺棄路面。結果網民真的猜中，後來菲律賓央行承認，這些是碎掉的不良鈔票，因卡車在運送途中爆呔才在空地卸下這批鈔票，當局會詳細調查事件。

菲律賓有民眾在路面發現大批碎鈔，嚇得馬上通報，照片被瘋傳。（「GMA News」fb專頁圖片）

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菲律賓卡皮茲省（Capiz）洛克薩斯市（Roxas）日前有居民在一片空地上發現幾大袋彩色的「紙條」，走近發現竟然是海量碎掉的鈔票，居民馬上拍下碎鈔的照片，一條條碎鈔就像蝦皮和魷魚絲的樣子，引起當地網民關注，笑稱你「想成為百萬富翁嗎？你收到錢了」。居民不敢胡亂執錢，故通知相關部門，希望當局派員適當處置該批鈔票。

由於鈔票已經全碎了，有網民笑言天降橫財都用不到，「這筆錢就像你前任一樣一文不值了」、「這些是太舊或者損毀的鈔票，不是被用來犯罪或者欺騙的」。後來有不少網民指出，這些可能是不適合流通的紙鈔，包括有破損、上面有釘書訂、沾上墨水、有破洞等等，應該正在銷毀它，「那是銷毀鈔票的流程，如果有人把它們拿出市場，那真的是個大問題」。又有人疑問為何舊鈔會遺棄路面，而且「應該燃燒而不是碎掉舊鈔票，這是由BSP（菲律賓中央銀行）執行的，這很奇怪，應該進行調查」。

當局調查指，該批碎鈔原本應該是由1輛夾斗車運去妥善處理，但卡車在路中爆胎，維修期間有工作人員將這批鈔票卸下，但未了解為何碎鈔會遺留在現場。承辦商Jonathan Agrasada稱，當時他們的卡車從中央銀行開到聖荷西垃圾場，只是暫時將鈔票卸下方便維修卡車。由於服務承辦商與BSP簽定了合同，會對事件承擔全部責任。

BSP正就事件進行調查，表示涉事的所有碎鈔現時已被運送到指定垃圾場，澄清涉事碎鈔屬全國清理紙鈔政策的一環，他們會將殘損和不適合的鈔票就市面上取出並切碎，強調會妥善處理不良鈔票，確保不會再循環使用。

（綜合）

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