借出去的錢要不回來你會怎樣？7條問題神準測出你是否適合做老闆

【心理測驗】看到別人做生意賺得盆滿缽盈時，相信有一些人是會很眼熱很羨慕的。有些人甚至會想着，如果自己也去拼一把，是否能夠一樣賺那麼好呢？



其實當老闆也是需要看個人潛質的，並不是人人都適合做老闆。那麼你有當老闆的絕佳潛質嗎？快來測一測吧！

你有當老闆的絕佳潛質嗎？（《不幸的幸會》劇照）

1. 在生活中，你覺得自己算是很有原則性的那種人嗎？

很有原則→2

偶爾會沒有原則→3



2. 找工作時，你能夠接受這一份工作需要加班嗎？

可以接受→4

接受不了→3



3. 借出去的錢要不回來，你的心態是怎麼樣的呢？

當成丟了，不再去想→4

各種懊惱後悔借給對方→5



4. 你會經常壓力山大，然後失眠睡不着覺嗎？

很經常會→6

基本不會→5



5. 做事風格上，你算是比較雷厲風行的那種還是懶洋洋的那種呢？

雷厲風行→A

懶洋洋→6



6. 遇到比自己優秀很多的人，你心裏是怎麼想的呢？

有點羨慕嫉妒→D

學習對方的優點→7



7.你會經常跟人傾訴自己的煩心事嗎？

基本不會→B

挺經常會的→C



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答案解析：

A. 你特別適合當大老闆。你是一個很有領導力，並且頭腦非常聰明睿智的一個人，你富有行動力，敢想敢做，並且不甘心為別人打工，而是時刻等着機會來自己翻身做老闆。是特別的適合做一個大老闆，因為你要技術有技術，要人脈有人脈，還能拉來各種穩定投資，所以在你的帶領下，公司發展會越來越好，生意會越做越大。

B. 你還是比較有當大老闆的潛質的。你是一個很善於把握機會的人，別人辛辛苦苦一年可能還抵不上你努力一個月，因為你善於洞察，找準對自己有利的機會來往上爬。你有較大當大老闆的潛質，你情商高，善於打點關係，而且很懂得管理人才，找到對自己幫助最大的人來做幫手替你管理企業，所以只要給你一個機會，你便能鯉魚躍龍門。

選擇B的人仍具備當大老闆的潛質。（《不幸的幸會》劇照）

C. 你有當小老闆的絕佳潛質。你是一個比較本分踏實的人，你是有當小老闆的潛質，就是比較求穩，踏踏實實做好自己的小本生意，不會想要冒風險去做大事業，這樣雖然可能會錯失很多發大財的機會，但是也確實沒有什麼風險，你賺到的錢也夠你安心過日子了，還能養活一小部分的人，為社會做一丁點貢獻。

D. 你不太有當老闆的潛質。你不太適合做老闆，生活中的你更適合做一名打工仔。這是因為你很害怕繁瑣的事情，你只想要朝九晚五，每天規律生活。而做老闆顯然就沒辦法讓你擁有這樣的平靜生活，你需要操心的事情有很多。所以你一點都不羨慕別人成為大老闆，因為你知道，有得必有失，而你覺得少賺一點沒事，輕鬆生活最重要。

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