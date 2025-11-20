賺到的錢會存起來還是拿去投資？7題快速測試「你有無富貴命」

一個人如果對現狀不是特別的滿意，就會開始幻想未來。因為未來是怎麼樣的，沒有人會知道。



不過可以確定的是，想要擁有一個美好的未來，現在就要特別的努力才可以，不要想着躺平，那樣什麼都不會改變。想知道你未來有機會是富貴命嗎？快來測一測吧！

示意圖（《富貴再三逼人》劇照）

1. 你會很羨慕身邊的朋友賺得很好嗎？

會的→2

不會→3



2. 你是否經常會冒出要跳槽的念頭呢？

是→3

不是→4



3. 你面對別人的批評時，能夠虛心接受嗎？

能→4

不能→5



相關文章：小紅書測試｜第一眼先看到樹還是其他？揭露你能從哪裏獲得幸福

+ 16

4. 你有堅持了很久的一個興趣愛好嗎？

有→5

沒有→6



5. 你遇到難題時，有勇氣去跟身邊人尋求幫助嗎？

有→A

沒有→6



6. 你賺到的錢都存起來還是會拿去投資理財呢？

存起來→B

投資理財→7



7. 你是否經常會對未來感覺到迷茫呢？

不會→C

會→D



相關文章：超準動物心理測驗！從選貓狗看出適合你的另一半 選它最重視真誠

+ 10

答案解析：

A. 你未來富貴命的概率為90%

你是一個喜歡挑戰的人，你不喜歡太過於安逸的生活。每次日子剛剛穩定下來，你就已經又在開始想着要折騰點什麼了。你從來都不害怕失敗，在你看來，失敗是成功之母，通過失敗自己能夠更好的總結經驗，因此未來你是很有可能賺到大錢的。

B. 你未來富貴命的概率為70%

你對錢財是比較渴望的，因為你想要過上舒適快活的生活，所以你沒有辦法接受自己錢包寥寥無幾，你會想盡一切辦法去賺錢。哪怕這個過程比較艱難，你也不會輕易放棄，而是會選擇一直走下去，所以最後你是有可能會成功的。

C. 你未來富貴命的概率為50%

你是做事特別容易猶豫不決的那種人，你一想到可能會遭遇失敗，自己就已經是提前先退縮了。這樣的你在賺錢方面總是會錯過良機，好幾次自己只要邁出一步就能夠賺到很多，都被你的遲疑給錯失了，因此你未來不是那麼容易變成富貴命的。

D. 你未來富貴命的概率為30%

你不是一個喜歡去嘗試新鮮事物的人，相反的，你很享受當前的安逸。你總是把自己困在舒適圈裏，害怕去做出改變。所以你未來的生活會跟現在的差不多，若是遇到意外狀況，可能還會財運不濟，但是你依然不會想着去創業，所以很難變得富貴。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】