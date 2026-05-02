另一半喜歡在社交平台發動態消息嗎？神準揭露最易令他暴怒的事

【心理測驗】其實我們每個人都有着情緒的雷區，它就如同掩埋在廣袤土地上的一顆地雷，可能稍有不慎便會有人躍入雷池。



在感情中，雖然大多數情況下我們都會包容彼此，但內心深處也有着無法讓人觸及的雷區，這雷區常常是導致感情破裂的主要原因。那麼小夥伴們快來測測他的情緒導火線是什麼？千萬要小心！

示意圖（《三流之路》劇照）

1. 他是一個特別容易被感動的人嗎？

是→2

不是→3



2. 每次遇到壓力的時候，他都會主動和你傾訴嗎？

會→3

不會→4



3. 你們最近爭吵的次數頻繁嗎？

頻繁→4

不頻繁→5



4. 在玩遊戲組隊時，他會害怕遇到豬隊友嗎？

會→5

不會→6



5. 他是一個喜歡發朋友圈的人嗎？

是→B

不是→6



6. 當你們發生矛盾時，他經常會主動妥協嗎？

經常→C

很少→7



7. 你認為以下哪個詞與他的性格更貼近？

耐心→D

嚴謹→A



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答案解析：

A. 他的情緒導火線是常常被否定

他是一個對自己非常自信的人，他相信有能力給你創造一個美好的生活和未來。但在感情中，如果你總是會否定他，並常常抓住他的缺點不放，這種行為非常容易觸及到他的情緒導火線。他會認為自己並沒有得到你的尊重以及信任。所以你需要多多鼓勵和讚美他，才能夠讓感情更加圓滿的發展。

B. 他的情緒導火線是和別人比較

性格活潑的他熱衷於交友，而在人群中，他也是那個最能夠活躍氣氛的存在，因為他希望能夠釋放出自己的光芒。而在和他交往中，如果你總是拿他跟別人做比較，這會讓他內心感到十分的失落。他會覺得自己不是你心裏那個獨一無二的存在，就會無意間觸及到情緒導火線。所以你一定要避免這種行為，要認可他的獨特閃光點。

C. 他的情緒導火線是過度計較金錢

他一直都是一個愛情至上的人，他相信感情是純粹無暇的，是不含有任何雜質的。他願意為你無怨無悔的付出，只期待能夠看見你臉上綻放出來的微笑，這會讓他內心充滿着成就感。而如果你常常跟他計較金錢，他會認為這段感情太過物質，很容易觸及到他的情緒導火線。所以你不要總是把柴米油鹽掛在嘴邊，要讓他感受到情感的流動。

示意圖（《三流之路》劇照）

D. 他的情緒導火線是被冷落忽視

在感情中，他總會給你無微不至的照顧，因為希望能夠讓你感受到温暖，並且得到你積極的回應。因為他是一個極度缺乏安全感的人，他非常渴望能夠陪伴在你身邊，而當你開始忽視或冷落他的感受時，這就會觸及到他的情緒導火線。所以你需要用更加熱烈的表達去展現自己那堅定的心，才能夠讓愛無限綿延。

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