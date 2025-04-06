麻省理工學院教授沙恩（Shane Frederick）2005年設計出一套IQ測驗，名為「認知反射測試」（ Cognitive Reflection Test），總共只有3道題目，1題只要5秒鐘回答，被稱為史上最短IQ測驗。



然而看似簡單的題目，最初測驗的3428人中，竟只有17%的人能夠全部答對，證明這個測驗比想像中更困難。

「史上最短IQ測驗」每題只需花5秒回答 看似簡單卻有83%人答錯（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 10

第一題：一根球棒和一顆棒球加起來是1.1美元。球棒的價格比球貴1美元，請問球的價格是多少？

第二題：如果5台機器需要5分鐘才能製造5個小配件，那麼100台機器需要多長時間才能製造100個小配件？

第三題：在一個湖中有一片睡蓮，每天這片睡蓮的面積都會增加1倍。如果這片睡蓮需要48天才能覆蓋整個湖面，那麼它需要多少天才能覆蓋湖面的一半？

《LADbible》報道，這些問題的設計目的是讓人不經思考就給出錯誤的答案，大腦會先想到看似正確的答案，但仔細一想才發現自己下了錯誤的結論。

【延伸閱讀】【火柴IQ題】如何移動2根 變出4個相同圖形？據說小學生也能答出（點圖放大瀏覽）：

+ 14

至於正確答案，第一題中球的價格應該是0.05美元，因為球棒比球貴1美元，所以球棒的價格是1.05美元，兩者相加剛好是1.1美元。

第二題的答案是5分鐘，因為如果5台機器需要5分鐘製造5個小配件，那麼1台機器製造1個小配件需要5分鐘，所以100台機器同時運作，5分鐘內就能完成100個小配件。

第三題，如果睡蓮的面積每天增加1倍，在第48天時覆蓋整個湖面，那麼在第47天時就已經覆蓋了湖面的一半。因為最後一天的增長將睡蓮面積從湖面的一半擴展到全部，所以千萬不要誤以為答案是24天。

根據測試結果，如果你至少答對1題，那麼你的表現已經超過33%的參與者，因為他們一題都沒答對。這個號稱史上最短的IQ測驗，你答對幾題呢？

【延伸閱讀】「9-5=8」如何郁2支火柴令算式成立？難在唔准淨係郁1支（點擊放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

美國總統大選衝刺！賀錦麗發動「媒體閃電戰」 現身3大全國性訪問

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】