你有試過經常中獎嗎？7條問題測出你「未來將會擁有什麼福氣」
撰文：星座屋
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誰都會想自己是一個被福氣眷顧的人，擁有後天自帶逢凶化吉的能力，一生順遂平安。
一般來說每個人都會有屬於自己的福氣，只是福氣不同而已，能被眷顧的都要好好珍惜。
1. 你是不是一個性格比較倔強的人
是---2
不是---3
2. 你會經常照顧他人嗎？
是---3
不是---4
3. 你是否會同情心痛弱者？
是---4
不是---5
4. 你會不會委屈自己去迎合他人
會---5
不會---6
5. 你有過經常中獎的經歷嗎？
有過---A
沒有過---6
6. 你會在意別人對自己的看法嗎？
在意---7
不在意---B
7. 你自認為自身的心理年齡成熟嗎？
成熟---C
不成熟---D
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答案解析：
A. 你往後的福氣是能夠在不經意間躲過危險。
你的直覺向來非常準確，經常能夠猜中很多事情。在危險來臨前也能比別人更快地躲過危險，你這種福氣可不是人人都有的。
B. 你往後的福氣是能遇到伯樂的幫助。
生活上你是一個會用心對待別人的人，心與心之間的交流才最可貴。而且你也遇到了伯樂並且從中得到啟發。伯樂可不常有，要珍惜哦。
C. 你往後的福氣是體現在財富上的富足。
你性格温和，讓人覺得與世無爭，但你又很有韌勁，從來都不會輕易放棄，因此也會遇到很多貴人的幫助，在財富上早早實現自由，並且還能實現自己的價值。
D. 你往後的福氣就是後半生鴻運臨門。
雖然前半生經歷滄桑，但是歸來仍是少年，風雨兼程又怎樣而他依舊對生活飽含期待，往後的福氣才剛開始，大有後發之勢，所以現在不用灰心，你的福氣在後頭呢。
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