每個人都有自己的長才，但受到社會框架或是不常踏出舒適圈的常態，很多細節都沒有被激發出來。



以下這個心理測驗可以找出你隱藏的天賦，快來看看準不準確。

小紅書測試｜你同時看到「幾張人臉」？神準揭露你「隱藏的天賦」（01製圖）

如看到這數目代表你不聰明但有這優勢 點圖放大開始測試：

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A.一張

你擁有很強的分析能力，尤其對於數字特別敏感，隨時可以從別人的話語或是做的事情之中，快速掌握到對方想要傳達的訊息，碰到突發狀況也能快速想出解決方案。

B.兩張

你擁有很高的情商與智商，你的個性非常好，知道自己什麼時候該做什麼事情，即使面對不同的意見，也可以很好的控制住自己的脾氣，普通人很難學習模仿得來。

C.三張

你不是那種思維靈活敏捷的人，同時也不見得在學習方面很強，但是你很懂得與人溝通互動，身邊的人都很喜歡跟你在一起時的互動感，非常輕鬆愉快，不會感覺到任何壓迫。

D.四張或以上

你是一個擁有很強組織能力的人，你總是可以看清每個人在團隊裡面可以發揮的作用，並且給予安排適當的位置來讓對方施展長才，同時也能夠迅速組織每個人的意見，提出全新看法。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】