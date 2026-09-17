女生擇偶重視內在多過外表？研究揭真相　比男人更「外貌協會」

不少人自認不是「外貌協會」，也常聽到女生強調，比起外表，她們更在乎內涵、成熟度或性格魅力。



一篇刊登於心理學頂尖期刊《JPSP》的全球研究指出，在人際互動與戀愛選擇上，「自己說的」與「身體真正反應的」往往大不相同，尤其女性的差異最為明顯。

對女性而言，男性內涵真的比外表重要？（《變身西裝》劇照）

台灣復健科醫生王思恒在臉書《一分鐘健身教室》中解釋，研究將受試者「口頭描述的理想型」與「實際面對他人時真正產生好感的特質」進行交叉比對後，發現大多數人都會明顯低估外貌的重要性。

男性在兩者之間的落差約六個順位，但女性平均落差卻達到十三名，也就是說，雖然許多女性口頭上會把外貌、身材或性感程度排在後段，但實際上，這些外在特質對她們「是否產生好感」的影響力其實更高。

王思恒進一步說明，更令研究團隊意外的是，在所有35項被評估的伴侶特質中，「身體互動是否合拍」竟然是最能預測一段關係是否會萌芽的榜首。雖然受試者普遍把這項需求排在第12名，但從實際資料來看，它與體能、健康狀態以及外在吸引力都有高度連結。

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對於這項研究結果，醫生提醒，並不是要讓大眾擔心自己的容貌表現，而是要理解外在條件雖然不是愛情的全部，但確實是人與人能否靠近的「第一道門檻」。內在特質決定關係能走多遠，但外在往往決定你們能不能開始互相了解。

王思恒也建議，想提升吸引力，不必追求過度改造，反而應從日常習慣著手，包括規律運動維持體態、穿著乾淨得體、保持良好精神狀態與健康管理等。他強調：

把自己打理好，不只是為了取悅異性，更是為了自己的健康與自信。當你狀態好了，緣分自然就來了！

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