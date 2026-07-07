日本27歲美女護士公開10年前「黑歷史舊照」　整容+減肥宛如換頭

最近，日本一位護理師在網上火了！她在社交平台X（前稱Twitter，推特）上的賬號叫@nepi_first，前幾天發了一組對比照——左邊是17歲讀高二時的她，穿著校服，短髮，圓臉，眼神裏透著怯生生的感覺；右邊是27歲的近照，長卷發，小臉，五官立體，穿著時髦的針織衫，眼神自信，對著鏡頭微笑。



兩張照片擺在一起，差異大到網友直呼「根本認不出是同一個人」。有人說這是「醜小鴨變天鵝」，也有人調侃說這哪是長大，簡直是「換頭」，還有更誇張的評論：「這比換身份證還徹底，警察都認不出來吧。」

女網友公開自己整形前後的對比照。（Instagram@nepi_first）

減肥20kg、努力賺錢整容 驚人蛻變震驚網民：

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面對鋪天蓋地的討論，這位護理師倒是非常坦率——沒藏著掖著，直接在評論區大大方方承認：沒錯，就是靠整形。她不僅沒刪帖，反而主動發了第二段影片，把10年來做過的項目和時間線挨個列出來。

她說做這支對比影片已經想了好幾年了，一直沒勇氣。以前的她特別自卑，總覺得自己哪裏都是缺陷——臉太圓、鼻子太塌、嘴邊的肉往下垮、手臂粗得像男生。上學時被同學開玩笑說「大餅臉」，她嘴上跟著笑，心裏卻記了很多年。通過這10年努力賺錢、一筆一筆花錢「進廠維修」，她慢慢告別了那段黑歷史，也終於找到了自信。她希望用自己的例子告訴其他也想變漂亮的人：勇敢去改變，沒什麼好怕的。

那這10年她到底經歷了什麼？

先說體重。 她最開始是63公斤，身高不算高，整個人看起來圓滾滾的。她靠著控制飲食加運動，硬生生減到了43公斤。整整甩掉20公斤——光是這一步，就已經是脱胎換骨了。有日本網友算過一筆賬：「20公斤什麼概念？你去超市提兩袋10公斤的大米，想想每天掛在身上走路，拿掉之後整個人都輕快了。」很多評論都指出，減重才是這次蜕變的基礎，沒有這一步，光靠手術堆不出現在的效果。

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然後是一連串的醫美項目。 臉上做了抽脂，把多餘的脂肪吸掉，讓輪廓變清晰；同時做了自體脂肪移植——把腿上或肚子上的脂肪抽出來填充到臉上凹陷的地方，讓面部更飽滿。

牙齒矯正也做了，原來有點亂，現在整整齊齊。眼睛打了玻尿酸墊高眉弓，鼻子打了玻尿酸讓山根更挺，嘴唇也打了，變得飽滿立體。每3個月定期在人中和嘴角打肉毒桿菌，防止嘴邊的皮膚下垂，維持緊緻感。每個月還要去診所做一次基礎的肌膚保養，比如光子嫩膚或者深層清潔。

運動方面她也沒偷懶。 每天堅持走路1小時，或者走滿1.5萬步。她特別在意腿部線條，說走路是最不傷膝蓋又能燃脂的有氧運動。這麼多年雷打不動，哪怕下雨也在室內走。

半年前她又砸了40萬日元（約2萬港元）做手臂抽脂。其實這不是她第一次做這個手術——她之前已經做過一次，花了同樣的錢，但效果不理想，手臂還是有贅肉。這次是修正手術，換了一家診所，換了個醫生，終於成功了。她在推文裏大方推薦：「老實說，手臂抽脂我非常推薦，因為一個從小到大的自卑點，就這樣消失了。」現在的二頭肌只有原來一半粗，穿無袖衣服再也不怕了。

目前她在整形診所工作，每天接觸各種來做項目的客人。她說自己整形後，人生發生了180度大轉變，不僅是外表，整個人的心態、社交方式、甚至工作狀態都變好了。以前不敢抬頭看人，現在可以大大方方跟陌生人聊天。

這篇貼文曝光後迅速引爆討論，瀏覽量超過740萬人次，留言區吵翻了天。日本網友的評論五花八門，支持派說：

「用自己的錢讓自己變漂亮，有什麼錯？又不是偷的搶的」

「她比那些明明整了還要說天生麗質的藝人誠實多了，佩服她的勇氣」

「從照片能看出來，她的眼神變了，這才是最值錢的部分」

「如果整容能讓人擺脱自卑，那這筆錢花得太值了」



反對派說：

「這哪裏是變美，這是整成了流水線產品，毫無個人特色」

「減重20公斤才是關鍵吧，跟手術關係不大」

「感覺有點過度了，自然一點不好嗎？」

「她把自己當成了商品，一直在改造，感覺心裏還是沒完全放下」



更有意思的是，有細心的網友翻出了她以前的舊推文，發現她曾經寫過「我最討厭照鏡子」、「看到合照就想刪掉」之類的句子。對比現在滿屏的自拍和自信的笑容，確實讓人感慨。

即便已經完成了大改造，變身成了很多人眼裏的正妹，她依然不滿足。她在最新的動態裏寫道：「我覺得自己還可以變得更好。眼睛還可以再調一下，鼻子還想再做一次。」她說，自己的整形之路還不會畫上句號。有粉絲問她「打算整到什麼時候」，她回答：「整到我照鏡子的時候，心裏不再有任何猶豫為止。」

整不整、花多少錢整、整多少次，說到底都是個人選擇。這10年，她從那個不敢抬頭看人的17歲女高中生，變成了敢於面對鏡頭、敢於公開討論自己所有手術細節的27歲護理師。重要的不是她動了多少刀，而是——她終於活成了自己想要的樣子。

就衝這一點，我覺得她挺酷的。

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