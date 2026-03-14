日醜男遭欺凌狂嘲豬狒狒　怒砸百萬円整容兼操肌　極致變臉大逆襲

愛美之心，人皆有之。現在不光是女生，男同胞們捲起來，也沒女生什麼事了。



最近日本有位小哥火了。他的經歷，簡直就是一部《重生之我在日本當美男子》的真人秀。

今村雅哉（Threads@muscle.masaya）

先來看看這哥們現在的樣子：是不是有拿味道了？雖然不是第一眼帥哥，但一身腱子肉加八塊腹肌，輪廓分明的臉，笑起來陽光自信，妥妥的運動系男孩。有眼尖的網友發現，他居然撞臉了日本男團EXILE的成員岩田剛典。有人調侃是「低配版」，但低配版也是男神臉啊。

可你們能想象嗎？幾年前，他長這樣：小眼睛，塌鼻子，皮膚糟糕，氣質唯唯諾諾。如果不說是同一個人，你絕對會把這兩張照片當成「整容成功」和「整容失敗」的對比圖。

今村雅哉（Threads@muscle.masaya）

小哥名叫今村雅哉，33歲，生活在神戶。學生時代，他是班級裏存在感為零的那種人。因為長得醜，被同學起了個外號叫「豬狒狒」。

日本網友看到這段直接炸了：

豬狒狒……這外號也太狠了，校園霸凌真能毀掉一個人。

本以為畢業工作後就解脱了，結果現實更狠。他說自己明明認真工作，就因為長得不好看，全組人唯獨他被客戶投訴。沒別的原因，就是看着不順眼。

這種因為外表遭受的不公平，讓他下定決心：必須改變。有意思的是，雅哉的「換頭」之路，第一站不是醫美，而是健身房。

剛開始健身時，周圍朋友都笑話他：「你小子這底子，練成舒華辛力加又能怎樣？」意思是你臉不行，身材再好也白搭。他沒管，悶頭苦練。練着練着居然練出了名堂，參加了專業形體比賽，還拿了冠軍！

這下好了，當初嘲笑他的人，一個個態度180度轉彎跑來求教：「大神，教教我健身唄！」這是他人生第一次感受到：當你變強變好時，世界都會對你和顏悦色。身材逆襲後，他把目光瞄準了那張讓他自卑了二十多年的臉。

當他透露想做醫美時，熟悉的那套又來了：「大老爺們整什麼容？想當娘娘腔？」他依然沒被影響。先是對那雙被叫了二十年「眯眯眼」的眼睛下手。去割雙眼皮前，他甚至在社交賬號上發了條動態：「實在看膩這張醜臉了，我去割個雙眼皮回來！」

今村雅哉（Threads@muscle.masaya）

評論區又炸了：

「笑死，第一次見人把割雙眼皮說得像去買菜。」

「這坦蕩程度讓我有點佩服。」



這一刀下去，打開了新世界的大門！

從此他穩步前進：鼻翼縮小、下頜緣吸脂、埋線提升、肉毒素、熱瑪吉……一步步精雕細琢。他完全不避諱整容這件事，眼睛加鼻子花了大概100萬日元（約5萬人民幣）。還做了光子嫩膚、點陣皮秒，戒掉了甜食。

在神戶那種地方，他簡直是個「異類」，幾乎把全部工資都砸在了臉上。

但他始終很清醒，怕自己「整容上癮」，變成一眼假的塑料臉。所以雙眼皮只選保守埋線，鼻子糾結很久才下決心，牙齒也沒選假白的烤瓷牙，追求的就是自然。關於「換頭」心得，雅哉有一套硬核觀點。

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他說很多人都搞錯了變美的順序：

同樣想要緊緻立體的臉，一種人是先運動降低體脂率，只對運動改善不了的地方做醫美；另一種人是身上還堆着肥肉，就想着先去抽脂。這兩種人的效果，天差地別......我不反對整形，但很多人搞反了順序。總以為『抽個脂就完事了』。其實應該先靠運動讓身體達到健康狀態，再針對實在沒辦法的部位考慮動刀。這才是對自己負責。

有付出就有回報。前後對比，這錢花得值，刀沒白挨。

那些嘲笑他的朋友，又一次被他把臉打得啪啪響。雅哉總結出規律：

只要身邊人開始取笑我，基本說明我走在正確的道路上。

改頭換面後，他人生開掛。尤其做完鼻子後，桃花運徹底爆發。在神戶逛街會被陌生女生搭訕，參加三男三女聯誼，全場女生圍着他轉。用交友軟件配對，幾乎百分之百成功。

不過他很清醒，說這種待遇也就在神戶小地方才有。後來交了個東京女朋友，經常去東京才發現，自己這長相在東京瞬間泯然眾人——那邊帥哥美女遍地走。

他領悟到：人外有人，找準自己能發光的舞台，比什麼都強。更神奇的是，變帥後工作中幾乎沒再收到差評。就算還是面無表情悶頭幹活，客戶也誇他「專注」「有魅力」。

但他說最開心的不是外界讚美，而是內心變化。他坦言現在性格好太多了。因為總被誇，收穫了巨大自信，面對生活更從容，情緒更穩定：

一個人能不能善待他人，取決於他內心有多少底氣。就像有錢人不屑為小事吵架，內心富足了，自然就温和了。

現在雅哉還多了個副業——開了家美膚沙龍當老闆。用親身經驗和專業知識幫更多人變美。連他55歲的老爸都成了常客，自己跑去做黑眼圈項目，被兒子帶上了道！

今村雅哉與他的父親（Threads@muscle.masaya）

但他常告誡客人和網友：

整形只是手段，不是目的。如果你沒想清楚整完後要成為什麼樣的人，最後很容易陷入『和我想象的完全不一樣』的困境。醫生不會幫你考慮這些人生大事。

看完雅哉的故事，最大的感觸是：反感「容貌焦慮」，不是要否定追求美本身。真正的重點在於，是被「容貌」綁架，淪為焦慮的奴隸；還是像他這樣，把變美當支點，撬動更健康、更自信、更從容的人生？

不被「容貌」綁架，更重要的是，找準自己內心的方向。就像他最後說的，找準自己的舞台，在哪裏綻放才最重要。你覺得呢？

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