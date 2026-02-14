美女YouTuber曝「小氣男」約會常說這句　網民齊傻眼：只是客套話

現代情侶分攤消費的方式多元，AA制或輪流請客都相當普遍。對此，YouTuber「福爾思庭」表示，有些話術看似貼心，其實暗藏「小氣」心態，尤其當男生在結帳後說出「這餐我先付，下餐給妳付」，女生就要提高警覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



福爾思庭在Facebook上PO出影片，教大家如何辨識小氣男，她分享自身經驗，指出遇過男生在結帳時，主動提出「這餐我先付，下餐給妳付」，這句話乍聽合理，但其實是一種心理暗示，因為對方潛意識裡認為自己已經「付出」，隱含「我對妳有付出，妳也該對我有所回報」的含意。

福爾思庭在Facebook上PO出影片，教大家如何辨識小氣男。（Facebook@福爾思庭）

她分享自身經驗 指出聽到這1句話請立刻遠離（按圖放大看）：

福爾思庭進一步說明，這類男生往往已經預設女生「下次不會付錢」，但因自己這次請客，就會理所當然地期待女生下次回請。不過她也舉出例外狀況，若女生在約會後主動掏錢，多數有禮貌、具紳士風度的男生，反而會回「沒關係，下餐給妳付」，她認為這才是真正出於體貼，而非計較。

福爾思庭提醒：「通常我們願意對一個人好，我們是不求回報，如果請客不是發自內心，那一開始就給我AA。」呼籲女生在約會時務必記住這句話，因為「它能讓妳直接遠離小氣男」。

貼文一出後，不少網友都表示：

「根本就不懂男生的邏輯，還在這邊當心理師一樣很懂男生？」

「看完我真的很無語，女生的心機重到不行」

「教你如何辨別佔便宜女」

「男生的想法有時候很單純的好嗎？就只是想裝帥，請妳吃個飯，不想讓妳覺得小氣，但又怕妳覺得自尊心受傷，找個理由推託而已」

「通常說不計較的，都是最計較的」

「吃個飯心機這麼重有什麼毛病」

「這餐我付下餐妳付真的就只是講講而已」



不過，也有部分網友認為，男生除了是禮貌外，也是希望有下次約會，回應：

「就是希望跟妳有下一餐，這樣講比較有約下一餐的理由」

「通常男生在還不熟、剛認識，要約有好感的女生，都會想要讓相處的時間延續」

「這不是為了製造下次吃飯的契機嗎？」

「下餐給妳付只是客套話」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】