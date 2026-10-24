美國沃茲殺親案：他殘殺妻女後裝成失蹤案　還上電視哭求她們回家

【沃茲殺親案Watts family murders】這是審理此案的法官給出的評價：「殘忍、可怕、令人髮指。」2018年，美國科羅拉多州弗雷德里克鎮發生了一起震動全國的家庭滅門案：一位懷孕的母親與兩名年幼女兒在一夜之間神秘失蹤。所有人都以為這是一起離奇的失蹤案，直到一個不起眼的細節，揭開了隱藏在温柔外表下的冷血真相。



失蹤的三人，是社交媒體上人人稱羨的完美家庭，33歲的莎娜、體貼的丈夫克里斯沃茲（Chris Watts，另譯基斯華斯），以及他們兩個可愛的女兒。當時懷孕15周的莎娜剛從出差返家，閨蜜貼心地提醒她隔天的產檢時間，卻沒料到，這竟成了莎娜最後一次被外人看見。

Chris Watts與被他殺害的妻子和女兒。（wtvd）

第二天，她徹底人間蒸發：電話不接、訊息不回，連產檢都毫無理由缺席。閨蜜趕到她家，發現莎娜的車就在車道、錢包手機全在家，連常備藥物都沒帶走。最詭異的是，屋內沒有打鬥痕跡，沒有闖入跡象，卻也看不到任何人影。像是憑空消失。丈夫沃茲趕回家時，一派慌亂地說：早上我出門時，她們還在睡覺。然而警方調取鄰居監控後，發現只有沃茲在清晨把車倒進車庫，然後開車離開全程沒有任何妻女出門的畫面。

媒體蜂擁而至，失蹤案在全美引發關注。沃茲甚至在電視鏡頭前眼淚婆娑地懇求妻女快回家，看似悲痛萬分。但隨着調查深入，這位深情丈夫的面具出現裂縫。警方很快查出，他們家庭經濟負擔沉重：鉅額房貸、車貸、信用卡債務壓得夫妻喘不過氣。莎娜雖然身體不好，卻一直努力維持家庭，而沃茲卻在背後過着截然不同的生活。他出軌了，並多次利用妻子不在家的時間與情婦幽會，手機裏更藏着上千張私密照片。

心理專家復看他的電視採訪，更注意到幾個重要細節：他全程手臂交叉呈防禦姿態，提到妻女時用過去式，眼神閃躲，表情僵硬。所有跡象都指向一個可能性：他知道她們不會再回來。

Chris Watts（weldda.com）

三天後，警方進行測謊。面對關鍵問題，沃茲一次又一次說沒有，但測謊儀的評分卻低得驚人。得知自己騙不過機器後，他終於崩潰，並拋出一個荒謬版本：他聲稱，是妻子因爭吵情緒失控親手殺死了兩個女兒，他衝動之下掐死妻子，並把三人遺體藏在公司油田。警方當然不信。

他們循着沃茲車輛的GPS找到油田，最終挖出真相：莎娜被埋在淺坑，兩個孩子被塞進狹窄的油罐裏，過程殘忍得令人發抖。法醫證實，三名受害者全都是被窒息而死，且遺體遭粗暴處理。警方據此斷定，這絕不是衝動殺人，而是蓄意謀殺。面對鐵證，沃茲仍試圖否認。但在家屬不追究死刑的前提下，他最終承認殺害妻子、兩名女兒以及未出生的兒子，換取免死判決，被判終身監禁，不得假釋。

【相關圖輯】賤男婚外雙性戀 狠殺孕妻幼女棄屍 鄰居閉路電視拍下對質嚇呆

+ 15

直到2019年，一本書揭露沃茲在監獄中的親筆信，他才坦承真正的作案過程：他在莎娜回家前，就計劃殺掉妻女。案發當晨，他先試圖用枕頭悶死孩子沒有成功，接着在爭吵中勒死妻子，再騙兩個女兒媽媽生病了，要送去醫院。孩子們一路坐在母親遺體旁，被帶往油田，最終被父親親手扼殺。大女兒死前一句泣喊：

不要，爸爸。

成為最令人心碎的證詞。在案件中，他之所以痛下殺手，並不是一時衝動，而是長期累積的矛盾與情緒失控的結果。表面上，他看起來是一個温和的丈夫與父親，但內心卻隱藏着深深的不滿與對家庭成員的扭曲認知。他總覺得自己被忽略、被輕視，甚至認為家人並不理解他、也不把他放在眼裏。這種受害者心態讓他的想法逐漸偏激，開始把所有壓力與失敗都歸咎於最親近的人。

真正引爆這場悲劇的，是他在節目中被揭露的隱秘。那些真相讓他感到顏面盡失，也讓他認為自己的威嚴徹底崩塌。對他來說，這不是簡單的丟臉，而是整個世界都在背叛他。就在這極端的心理扭曲下，他選擇了最殘忍的方式去奪回掌控，以為只有毀掉家人，他才能結束那種無法承受的痛。他殺的不是家人，而是他自己扭曲後的妄念。真正的悲劇，是沒有人在他走向極端之前，發現他心理已經失衡到危險的邊緣。

令人震驚的是，犯下如此殘忍罪行的沃茲，入獄後竟收到大量陌生女性的情書，甚至有人附上性感照片，稱他温柔、有吸引力。這種病態的殺人犯迷戀症，在多起美國惡性案件中都曾出現。

2020年，Netflix推出紀錄片《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door），真實調取監控、訊問與訊息記錄，重現了案發的每一個細節，讓這個披着完美家庭外衣的悲劇再次震撼全球。

回看整件事，人們才明白：最危險的惡意，往往隱藏在最平靜的笑容之後。沃茲的故事，不只是一起駭人聽聞的犯罪，更是在提醒所有人：當關係破裂時，溝通與離開都是選擇，唯獨暴力永遠不是。被剝奪的四條生命，再也無法回家，而沃茲將帶着自己的冷血與罪惡，在牢獄中度過餘生。

延伸閱讀：河北三姊妹祭拜父親燒紙錢「墳墓爆炸」遭炸亡 冷血大伯被判死刑

+ 12

【本文獲「Goody25」授權轉載。】