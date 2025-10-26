英男殺害繼女夫妻　若無其事帶孫吃麥當勞　辯稱抑鬱症否認謀殺

英國一名67歲男子疑似因金錢問題殺害了繼女夫妻，令人毛骨悚然的是，他在犯案後竟然還若無其事地帶著繼女的4個孩子去吃麥當勞。落網後，男子聲稱自己患有抑鬱症，但陪審團仍宣布他的兩項謀殺罪名成立。



67歲的德里克馬丁 (Derek Martin) 在2023年6月時，於英國東薩塞克斯郡紐黑文的家中殺害了繼女克洛伊 (Chloe Bashford) 和她的丈夫喬許 (Josh)。

他向警方表示，當時他正在擦拭房子的一扇窗戶，突然因為錢的問題而和克洛伊吵了起來，盛怒的他用錘子攻擊克洛伊的頭部，最終將她殺死。而喬許回到家後，也遭到馬丁攻擊，他拿著刀追到二樓將對方殺害。

犯案後，馬丁換了衣服到學校去接回這對夫妻的4個孩子，並帶他們到大賣場去吃麥當勞。

監視器拍到他帶著孩子們出門的畫面，以及他把克洛伊的手機丟棄在附近灌木叢中。

他告訴孩子們父母吵架了，在吃完飯後就把他們送到祖母家。不久之後，馬丁就到警局自首。

馬丁承認造成了這對夫婦的死亡，但他聲稱由於抑鬱症導致責任感減輕，否認謀殺。在聽取了為期三週的審判中的所有證據，包括五名精神科醫生的報告後，路易斯刑事法庭的陪審團駁回了馬丁減輕責任的主張，並判處他兩項謀殺罪成立。

他目前已被還押候審，並將於 11 月 6 日宣判。

