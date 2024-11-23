日本夫婦疑為爭酒店經營權　狠心毒殺父母胞姊　連親生女都唔放過

東京一對酒店經營者夫婦，去年因為涉嫌以「車用防凍劑」毒殺4歲女兒遭逮。警方發現，男方家人在半年內相繼離奇去世，含女兒在內共計4人疑似遭相同手法殺害。



據日本新聞網（NNN）及富士新聞網（FNN）等日媒綜合報道，繼涉嫌殺害親生女兒、胞姊及父親之後，東京警視廳以涉嫌殺人罪，11月22日再逮捕了43歲的細谷健一及38歲妻子志保，因為母親之死也疑似與兩人有關。

東京警視廳以殺人罪嫌，22日再逮捕了43歲的細谷健一及38歲妻子志保，因為母親之死也疑似與兩人有關。（YouTube@日テレNEWS影片截圖）

細谷健一和志保是東京淺草一家酒店的經營者，兩人的4歲二女兒美輝於去年3月暴斃，兩人遭控長期餵女服用「車用防凍劑」及抗精神病藥物「奧氮平」（Olanzapine）導致死亡。

據悉，美輝被發現時仰躺在客廳，在寒冬中全身僅穿尿布，緊急送醫後不治。

美輝身上被驗出含有防凍劑中的「乙二醇」成分，無色無臭，因為人體代謝過程會出現中毒症狀，即使少量也可能致命。

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而隨著案件愈挖愈深，警方察覺更驚人內幕。因為在半年內，夫家身邊家人一一離奇消失，疑似都與夫婦倆有關。

追查發現，健一41歲的胞姊細谷美奈子2018年4月離奇死亡，兩個月後73歲父親細谷勇也死了，恐怕都與乙二醇有關。

隨著案件愈挖愈深，警方察覺更驚人內幕。因為在半年內，夫家身邊家人一一離奇消失，疑似都與夫婦倆有關。（YouTube@日テレNEWS影片截圖）

而夫婦倆疑似炮製相同的殺人手法，殺害了68歲的母親八惠子。警方發現她於2017年9月身體出現狀況，被緊急送醫。2018年1月21日於住院期間，因被嘔吐的食物及血塊塞住喉嚨窒息死亡。

警方調閱住院醫療紀錄，發現血液中「乙二醇」成分異常升高，加上當時健一夫婦兩人有在網路上購買車用防凍劑的消費紀錄，證明母親也慘遭兩人殺害。

警方懷疑，兩人涉嫌不斷在住院供餐裏混入車用抗凍劑，導致母親上部消化道出血。據悉，檢調將以「殺人罪」起訴這對狠心夫婦，但兩人接受調查時始終沉默不願認罪。

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