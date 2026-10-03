蛋糕怎麼分才公平？日本太太「另類切法」獲網民狂讚：這才是真愛

「蛋糕一定要平均切嗎？」這個常困擾無數家庭與情侶的節日難題，被一對日本夫妻用一刀徹底破解。



根據日媒LIMO報導，網友@jeeeeeeeeeeko在社群平台X上分享一種特別的切蛋糕方式，掀起網友熱烈討論，直呼：

原來還可以這樣切！

吸引超過22萬個讚。

日本夫妻在社群平台X上分享一種特別的切蛋糕方式，掀起網友熱烈討論，直呼：「原來還可以這樣切！」（X@jeeeeeeeeeeeko）

發文者表示，在準備吃聖誕節蛋糕時，先生先表明他「不想要草莓（士多啤梨）和巧克力裝飾」，只想吃單純的鮮奶油與海綿蛋糕。而她自己則剛好與先生相反，只對最上層的士多啤梨和裝飾有興趣。

既然雙方想要的部分完全沒有重疊，她索性直接下刀，只切下士多啤梨與白巧克力裝飾所在的長方形區塊，其他的部分就給先生享用。

這種完全跳脫「等分切法」的做法，畫面一曝光立刻引發大量轉發。有網友說：

「這真是革命性的切法」

「兩個人都能同意的切法，就是最好的方式」



也有人打趣地說：

這樣切A型的人會發瘋吧？

還有網友把這張照片變成數學題，認真計算蛋糕比例，指出剩下的蛋糕份量其實是切走那一塊的兩倍，代表先生在份量上沒吃虧，且兩人都吃到自己喜歡的部分，是真正的雙贏。

更有網友從戀愛觀來分析，說：

這才是真正的愛！並不一定要分享才體貼！

【同場加映】超逼真「日本料理蛋糕」 神複製拉麵壽司丼物 有款見到都冇胃口

+ 5

延伸閱讀：

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】