曖昧對象用卡通「麥坤錢包」還AA制精算到個位　女生直呼感覺冷卻

一段戀愛還沒開始，就先被錢包「終止」。



一名女大生近日在Dcard發文表示，與曖昧對象互動過程中，意外發現對方使用印有賽車圖案的卡通錢包，雖然對方自豪表示：

很喜歡、不壞就不換。

但隨著幾次約會觀察，讓她越想越解（反感、氣氛冷掉之意），戀愛氛圍瞬間冷卻。

女大生約會對象的卡通錢包圖案是閃電麥坤。（《反斗車王》劇照）

原PO坦言，一開始只覺得卡通錢包「蠻稀奇」，但後來發現對方習慣AA分帳，且「精算到元」，每次結帳時拿出童趣錢包、細數金額的畫面，讓她直呼：

越看越荒謬。

情感自然消退。

貼文一出掀起網友討論，不少人笑稱：

「麥坤（卡通角色）說不定還比較大方」

「他可能適合拿其他卡通錢包的對象」

「錢包還好，就怕內褲也是閃電麥坤⋯⋯」

「很帥的話還勉強可以，不帥的話快逃」

「妳的錢包如果是脫線（卡通角色），他應該會感動到哭吧」



但也有網友緩頰，認為卡通錢包只是小事，金錢觀不合才是真正的問題：

「是我也覺得好解，沒有辦法接受錢分的太清楚，更何況連一塊錢都⋯⋯」

「覺得錢包沒問題，人品內涵比較重要，還沒交往本來就沒義務請客」

「你們就是價值觀不同而已」



儘管只是一個錢包，引發的卻是對於「生活品味」與「價值觀契合度」的討論。對正值曖昧期的情侶來說，有時不是哪一方做錯，而是雙方是否能接受彼此的「反差感」。

