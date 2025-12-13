交往2年他卻在結婚前反悔「這件事」　女友心寒：我寧可現在止損

結婚不是兒戲，尤其在關鍵議題上達成共識更是基本。一名女網友在 Dcard 發文表示，自己與男友交往兩年，本打算步入婚姻，沒想到就在婚前協議階段，對方竟在「孩子冠姓」一事臨時反悔，讓她瞬間心寒，決定分手。



原 PO 表示，自己家庭條件不錯、經濟獨立，過去一年稅後收入接近新台幣 200 萬元（約51萬港幣），名下房車皆有、無貸款。她直言，自己並不缺婚姻，只希望找到「願意相互尊重、能溝通」的伴侶，因此在交往初期便坦白說希望未來孩子能隨母姓。

當時他當下回我OK，說他沒差，不在意小孩跟誰姓。我那時候其實覺得很難得，因為根本沒多少男人會不搶冠姓權，至少我沒遇到過，每一個都是提出來後就掰了。

原 PO 當時感到欣慰，認為對方是少數能接受這個觀念的男人，兩人也順利交往、進入談婚階段。

婚前協議成導火線，他說爸媽不同意

事情的轉折發生在討論婚前協議時。原 PO 透露，對方一開始說不用簽協議，後來卻開始對「孩子冠姓」條文猶豫，理由是「爸媽不能接受」，還補上一句：「如果不是的話他們那邊親戚一定會講話」。

「我聽到當下其實已經快爆炸了，但還是冷靜問他的想法。」她說，對方堅持自己個人「真的沒差」，但一再強調「怕爸媽有意見」，並建議先把這條拿掉，「以後再看」。

2年信任崩盤，她決定分手止損

這一改變讓原 PO 清楚意識到，對方根本沒打算兑現當初的承諾。「他早就知道件事對我來說有多重要，也從來沒表示過異議，現在事情真的要落實了，他就改口了。」

她憤怒表示：

一個人可以騙我兩年說沒問題，最後一刻才說爸媽不准，那我還能對他未來有什麼信任？我寧可現在止損，也不要浪費一輩子的時間。

於是，她當下決定分手，「協議不用簽了，婚也不用結了，我們分手。」

爸媽神救援：不結也好，找個基因好一點的自己生

讓她意外的是，原本以為父母會勸和，沒想到卻獲得滿滿支持，「他們叫我去找個基因不錯的，自己生自己養就好，不用結婚，他們還可以幫忙顧。」原 PO 苦笑表示，原來爸媽也只是想抱孫子。

網友力挺：有底氣才有資格說不

這則發文也在網絡引起熱烈討論，網友紛紛留言：

「這男人根本不敢扛事」

「心疼你兩年的時間，而且我覺得你好帥」

「很討厭這種早就說好的大事情後面還來反悔，有夠浪費時間的！這種人都離越遠越好！」



也有不少人大讚原 PO 有底氣，

「還好你足夠清醒，也記得寫婚前協議，一看就是要反悔的節奏。恭喜。」



