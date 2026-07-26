約會請食$1500大餐　男方試探牽手慘遭女方發文公審「噁心想吐」

一名網友近日在Dcard發文，分享室友一次約會後的挫敗經歷，引發網友熱烈討論。



原PO表示，室友日前與一名女子相約至高級牛排館用餐，返家後卻神情低落，詢問之下，室友將手機遞給原PO查看，才發現女方約會結束後在Threads上發文，抱怨對方只是請吃飯就想牽手：

到底哪來的自信？真的噁心到我想吐，誰懂我的陰影面積…...

一名網友近日在Dcard發文，分享室友一次約會後的挫敗經歷，引發網友熱烈討論。（Dcard）

1500請吃高級牛排 回家前想牽手竟遭女方公審：

原PO指出，室友為了這次約會事前做足準備，不僅花時間查餐廳、訂位，還特地洗車準時接送，當晚餐費連同服務費約6000元（台幣，約港幣1500元）。用餐過程中，女方不斷拍照、發限時動態，看似氣氛融洽。直到送對方回家門口，室友認為互動良好，試探性想牽手，卻遭對方在社交平台發文公審，讓他深受打擊，甚至開始自我懷疑外表與價值。

原PO也在文中抒發不滿，認為雙方都是成年人，約會本就是雙向了解，若對對方完全沒有興趣，卻接受高額請客，事後又以負面文字公開指責，對男方並不公平。他直言，這並非大男人主義，而是基本的「社會互惠」，也為室友感到心疼。

貼文曝光後，有部分網友同情男性表示：

「真的太慘了，噴了6000還被說成這樣，他花6000就看到真面目，也算是提早止損了」

「其實女生沒興趣真的不要出門，出門了對方就覺得有機會了，這個我判女生有錯」



另有女性網友指出：

身為女生看了覺得蠻不ok的，發這種脆文很糟塌男生的心意，但如果是第一次約吃飯就牽手我自己會嚇到，建議前幾次見面都不要有肢體試探。

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也有網友認為雙方都有問題：

「被請吃飯不等於默許觸碰身體，發文公審男的很不OK」

「還只是朋友約會吃6000？交往後是要吃什麼？餐餐萬元大餐嗎？ 雖然女生有問題，但男生想靠金錢攻勢討好女方也是很要不得的心態」



還有人建議：

「把6000拿去請老媽吃飯，她能開心一輩子」

「把錢花在自己身上才是正確的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】