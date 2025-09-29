男生不再追女仔？00後單身狗揭不渴望愛情真相　不只因為成本高

我渴望愛情，卻不再追逐它。



「我有喜歡的女生，而且她就在我身邊。」27歲的陳果坐在我對面，端起咖啡喝了一口。「可我從來沒和她說過。」

這個陳果心儀的女孩，工位就離他不遠。但他說，追女生這件事，比他工作中所有的任務，都要難上太多。

在知乎上有一個熱門的問題：

為甚麼很多男生寧願打遊戲，也不願意去追女生？

底下回答的數量，已經快要接近一萬兩千多條。人們說，客觀原因太多：圈子封閉、時間成本不夠、物質生活更要緊……

主觀原因也不少：同頻很重要，心靈相通的另一半實在難尋；合適的我不喜歡，喜歡的我不合適；求愛太累，兜兜轉轉，無力再追。

但有一點大部分人都認同，離開了「學校」這個氣泡以後，愛情的滋味就好像已經悄然遠去。甚至連「追求」，都成了那個難得一見的故事。

現實就是，現在越來越多的男生，已經不再追女生了。

追逐女生 一場成本太高的行動

研究生畢業以後，陳果來到上海工作，如今算是第3個年頭。他倒沒覺得自己的年齡是個問題。畢竟這次過年回家，爸媽也沒催他相親。

「但總感覺，家裏的氣氛怪怪的，旁敲側擊讓我今年多結交點人。」這話說完，我和他都笑了。

身為一個i人，他也曾鼓起勇氣搭訕在書店裏遇到的女生。人家很是客氣，但是聊完幾句以後就沒有了下文。「這就叫勇敢一次，自閉一生。」他無奈地說，語氣裏半是自嘲。

這就叫勇敢一次，自閉一生。（tvn_drama@Instagram）

陳果的感情路，和不少大城市裏的年輕男生差不多。對他們來說， 想找到一個心儀的異性，哪怕僅僅是遇上，都不是一件容易的事情。

可除了工作以外，陳果也覺得自己很難認識新的朋友。同事裏面，的確有他覺得還不錯的女孩。但每次想到「辦公室戀情」這幾個字，他就有點望而卻步。「抬頭不見低頭見，不可能直接衝的，被拒絕了多尷尬啊。」

其實我很好奇，既然都是同伴之間的愛情，為甚麼在學校裏敢追，工作了反而不行了？

「那肯定不一樣，」他脱口而出，滔滔不絕，「心理壓力就不一樣。而且就算真成了，分手的話又是一個大問題，算了算了……」他決定把這份感情輕輕放在心裏，平時上班見面打個招呼，這就夠了。

其實，陳果這樣的想法並不少見。2022年的中國統計年鑑顯示，在2020年，20-49歲的青年裏，單身者的數量已經達到了1.475億人。

這個數據，相比2010年，又增長了5%。

猶豫、掙扎，甚至稍顯畏縮。這樣看來，男孩們是不是不再勇敢？

在《困難的愛》裏，卡爾維諾借克勞迪婭之口說，愛情之美是永恆，是文明。

陳果並不反對這一點，對於美好愛情的追逐，他一直都未曾放下。只是眾多無形的顧慮，成了擺在他面前逃不開的現實。

譬如說，戀愛背後的經濟成本。在《經濟學人》雜誌2023年的統計裏，上海成功登頂全球約會最昂貴的城市，北京也進入了前十。追逐愛情的代價，就這樣清楚地印在燭光晚餐的賬單之上。

2023年全球大城市約會成本（The Economist）

如果說約會只不過是愛情中的小小情節，那戀愛後的長遠規劃——買房、成家，就成了一個繞不開的話題。

哪怕現在，很多女生自己也非常優秀，但陳果還是覺得，他需要更多一些的物質積累。

追女生背後隱藏的高昂成本，讓他在愛情面前停下腳步。

00後社交達人 還不需要親密關係

和許多人相比，網生一代的李波，愛情觀不太一樣。

「我不喜歡朝夕相處，」00後的他說，「個人的空間對我更重要。」

李波從不覺得，戀愛中，誰應該在主導地位。如果兩個有趣的靈魂能夠彼此陪伴，而又相互獨立，這就是愛情最好的模樣。

社交圈子的固定，已經成了城市單身男女生活中的普遍現象。（豆包）

反過來，「如果一段親密關係太強，我反而會覺得把自己束縛了。」他補充道。

對於現在的李波來說，生活已經是他想要的狀態。閒暇時光，他更喜歡自己一個人，有時坐上火車，去隔壁城市city walk。

在網絡上，他也很是活躍，有不少興趣群友，是一個絕對的社交達人。

但看似很多朋友的李波，孤獨卻深藏內心。他身邊的異性，大多都來自共同的興趣圈子，交友並不是大家的主要目的。

對他來說，遇上一個合適的她，要比一個喜歡的更難。

事實上，社交圈子的固定，已經成了城市單身男女生活中的普遍現象。

在2023年中國青年報的調查中，有超過一半（50.7%）的人都認為，固化的社交圈，讓他們根本沒有機會認識另一半。

相比學校，社會上的同頻異性實在難尋。

相比學校，社會上的同頻異性實在難尋。（tvn_drama@Instagram）

但倘若遇不到那個女生，李波也無意將就。在他眼裏，把時間用來提升自己，可能還是一件更好的事。

而且定居方向也是一個問題。他說自己的老家在廣東，在上海哪怕有了女朋友，未來也有可能會分開。

現在的李波才工作不久，我問他，如果幾年以後，你覺得自己看待感情的心態，會和現在有不同嗎？

他誠實地告訴我，雖然現在一個人的生活還不錯，但關於未來，自己還是沒完全想明白。

「我只是覺得，如果那個時候有很好的事業機會，我還是會把精力放在它上面。」

其實求愛，本應表達的是一種生命力，如同《十三邀》裏黃燈老師所說。在以前，送CD、約電影、去散步，還是年輕男生追求愛情的方式。愛情的火花也就這樣在生活的點滴之中迸發。

「這二三十年真的變化好大，缺乏意義感，變得很普遍。」

眾多像李波這樣的年輕男生，在親密關係面前已經逐漸失去了追求的慾望。

90後的他 每周末都在忙着相親

和陳果、李波相比，鍾然的愛情滋味稍顯苦澀。

在這個來上海的第8年開頭，他結束了一段6年的愛情長跑。現在的他，周末正忙着和不同的女生見面。

「爸媽介紹的，怎麼能不去……」他說。過去的一段時間裏，他已經參加了太多次相親，多到自己都快數不清。都說相親市場女多男少，可鍾然完全沒有覺得愛情因此變得容易。

一次次的感情投入之後，還能得到想要的結果嗎？（tvn_drama@Instagram）

來見面的女生，許多也不是出自本願，有的更是直白地對他說：「反正走個過場，咱們吃頓飯就行了。」

對於相親，他倒是並不排斥，但也苦笑着說：有時候遇上了喜歡的女生也沒用，人家不喜歡我啊。

大學裏學物理的鍾然，現在從事和天文相關的工作。他對於另一半其實沒有太多的要求，因為多年工作的積累，金錢已經不是他愛情最大的問題。

現在的他，更希望兩個人能有一個同步的職業發展預期。

但對鍾然而言，真正的問題在於時間成本：「見得女生多了，有時會有點累。」哪怕真的有機會，在那麼多場始終無果的追逐之後，也變成了可笑的戲碼。

一次次的感情投入之後，還能得到想要的結果嗎？他沒有答案。

於是我問鍾然，你現在還會追女生麼？他頓了頓，回答我說，當然會啊，如果我覺得對方很合適的話。只是他不知道，那個很合適的「她」，藏在了哪。

鍾然的困惑，在不少男生的故事中已經上演了無數次。因為現代生活對於所有人無比平等的規訓，就是一線城市的最大底色。

只是他不知道，那個很合適的「她」，藏在了哪。（tvn_drama@Instagram）

正如鮑曼在《作為時間歷史的現代性》中所說，時間已經變成了一種需要被節儉地使用和謹慎地管理，以擴大價值回報的手段。

但看起來，大家的人生好像都有點不太夠用。最近正在給項目趕工的鍾然，周日還要回公司加班。早出晚歸、地鐵通勤、工作壓力……看似公平的24小時一天，留給自己的還有多少？

一次兩次追愛，或許還可以用多巴胺來給自己鼓勁。時間久了，人們的熱情只會慢慢消褪。有時候鍾然也覺得，一個人就一個人吧，人生這麼長，傾訴的對象，也並非只有愛人。

幾年之前，他投稿NASA，寫下了一封長長的情書，送給即將墜入土星的卡西尼-惠更斯號探測器。

他把腦海中荷爾德林式的浪漫主義，盡數藏在心底。

愛情面前 誰都不想勇敢

在《愛的多重奏》裏，巴迪歐如是說：我的愛的主要敵人，我應該戰勝的敵人，不是另一個人，而是我自己。

對於自我的追求、對於自尊的尋找，才是生活的主旋律。（tvn_drama@Instagram）

其實，現在的女生，不再因為簡單的你追我，我就喜歡你。誰主動，誰就更會收穫愛，也就這樣成了一個偽命題。

追逐愛情這件事，終究變得不再適合城市裏的現代人。對於自我的追求、對於自尊的尋找，才是生活的主旋律。

中國上海復旦大學的沈奕斐老師，也無數次表達過這樣的觀點——在完善了「我」之後，人們才有餘力思考愛情。

男女社會地位的變化、女性主義的發展、父權制的消解……所有的這些，都意味着女生在戀愛關係中，不再是那個傳統的「被動一方」。

而經濟權力、家庭地位、社會分工之間的區別，都已漸漸模糊。追逐愛，也變得不再只是男生的專利。

對於像李波這樣的男孩，進入一場結果未知的曖昧，成了最不值得的那個選項。有這個時間，還不如多看書、多賺錢、多旅行。

而對那些戀愛目的性很強的人來說，直接相親就對了。如同鍾然，快捷的婚戀市場成了他的必然選擇，儘管後果可能是無數次的不合適與不匹配。

但是，男生們不再追逐愛情，是不是就意味着一件壞事？

在現代的愛情故事裏，被傳統定義的性別角色，已經不再界線清晰。（豆包）

其實未必。這個社會現象的背後，恰恰隱藏着無可阻擋的社會潮流。在現代的愛情故事裏，被傳統定義的性別角色，已經不再界線清晰。

大城市裏的男生們，也坦然地接受了這個現實，他們把精力投入自己，然後期待在未來的某一天，萬能的命運能夠給予自己一場愛情。在愛情面前不再勇敢，也成了所有年輕男生的選擇。

和鍾然吃飯的尾聲，我們聊到星座，他說自己根本不信。

「搞天文的，我太清楚這些東西都是怎麼來的了……」從源自希臘的十二星座，到中國神話裏的的二十八星宿，他給我好好地講解了一番。並非專業的我，聽得似懂非懂。

但我更看到，晚上熱鬧的社交平台上，是無數的年輕人們在尋找認同。

i人、e人、摩羯、雙子……他們用繁複詳盡的MBTI測試把自己包裹，然後在星盤的推演裏反覆想象未知的故事。

到了第二天，藏好感情的男孩女孩們又化作城市地鐵站裏兩道隔開的人流，在前後的推擠之中悶頭前行，走向那塊只屬於自己的站台。

