34歲單身男怨韓國婚姻太現實　遭主持人一語道破「殘酷真相」惹議

韓國婚戀文化是否太過「現實」？



在韓國綜藝節目《您儘管問》（무엇이든 물어보살）中，一名34歲男子傾訴自己在婚姻觀上的迷惘與掙扎，表示韓國社會過於看重「條件」，令他感到挫敗。而節目主持人徐章焄則用一番「現實暴擊」，引發觀眾共鳴與討論。

「在澳洲，愛情就是一切」

這名男子分享，自己曾在韓國擔任航海士，之後遠赴澳洲攻讀法律，目前是一名持外國執照的律師。他自認生活努力、具備上進心，但卻在感情路上屢屢碰壁。

他表示：「在澳洲，愛情就是一切，重視的是我對這個人有多喜歡，而不是對方的條件，但我發現韓國好像不太一樣。」對此，徐章焄一語道破：「不論國家，真心當然重要，但現實問題是無法迴避的。」

航海士轉行律師，留學5年負債累累

在被問及為何從航海士轉行律師時，男子解釋：「航海士這份職業讓人與社會隔絕，一齣海就是半年，當時覺得這樣很難結婚，所以辭職，去了澳洲學英語，後來考上法學院。」

當徐章焄問「你什麼時候去澳洲的」時，男子回答道：「2018年去的，2023年回來的。」對此，徐章焄立刻吐槽說：「那你怎麼說話這麼像澳洲人？」、「都在澳洲待了5年，怎麼沒遇到個志同道合的（結婚對象）呢？」

男子解釋：「我那時候英語也不好，經濟也拮据，一心只顧學業和打工。」說到經濟狀況時，他坦言：「最初帶了約1億1千萬韓元（折合約56萬港元）過去，但總共花了3億韓元（折合約168萬港元）。畢業後努力工作，最近也把向父母借的錢都還清了。」

聽到這，徐章焄直白說道：「你就是想結婚，卻沒什麼積蓄，結果女生都看條件讓你覺得煩，就來這裏發牢騷了，對吧？」他進一步點出現實：「但這也沒辦法啊，一般人打算結婚的時候，當然會考慮條件、經濟能力之類的。愛情不能當飯吃，對吧？」

「愛情不能當飯吃」

該男子透露目前年薪約為8千萬韓元（折合約45萬港元），無需贍養家人。但他坦言，經歷了大半人生的轉折，如今只是希望能遇到一個不只看「存款」的伴侶。

對此，徐章焄給出建議，

「那你以後遇到對象時，就坦率說出這些，告訴對方：請你看我的未來，而不是現在，雖然之前沒積蓄，但我以後一定會努力存下來的。要這樣表達，也要真正做到。」



網友熱議：理想與現實終需平衡

節目播出後，不少觀眾對該男子的經歷感到共鳴，也有人力挺徐章焄的「現實派觀點」。有評論指出：「情感當然重要，但婚姻是人生合作伙伴，不是單憑感性就能維持。」也有網友認為：「不能因為別人看重現實就否定自己的努力，重要的是找到理念相近的人。」

