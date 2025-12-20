你與另一半的愛的程度一樣嗎？7條問題看伴侶之間關係是否平等

旗鼓相當，棋逢對手的愛情總是很讓人羨慕，因為這種關係更加的穩定牢靠，也更有可能長遠的走下去。



很多人渴望這種感情，但是卻很難得到，這不僅是跟他們自身息息相關，也跟他們選擇的另一邊有極大的關係，只要正確選擇到那個人，才能獲得真正對等的幸福。

你們彼此的愛意旗鼓相當嗎？快速測你與伴侶的愛有否存在失衡危機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測伴侶之間的愛是否對等（IG@tvn_drama；01製圖）

+ 2

1. 你們戀愛中有第三者干涉嗎？

有的→2

沒有→3



2. 重要節日，你都會給對方送禮物嗎？

會的→4

不會→3



3. 你在戀愛時，是否遭遇過對方的PUA？

有的→4

沒有→5



4. 你會很迫切想要進入婚姻中嗎？

想要→6

不想要→5



5. 你的初戀是在學生時期還是工作後呢？

前者→A

後者→6



6. 你覺得自己跟另一半的感情如同雞肋嗎？

是的→D

不是→7



7. 你會因為年紀到了還沒結婚而感覺到焦慮嗎？

會的→B

不會→C



+ 8

答案解析

A. 你與另一半的愛非常對等

你們兩個人是非常勢均力敵的人，不管是在哪個方面都是如此。你們之間都願意為對方付出，也願意無條件的信任對方，這些都是歸功於你們彼此之間的門當戶對，實力相當，還有就是對彼此的愛意不曾少過。所以在這一段關係裏，你跟另一半的愛非常的對等，你們彼此都不會感覺到任何的委屈。

B. 你與另一半的愛稍微對等

你跟另一半的愛其實是有點對等，但又不是那麼多，總是存在一些界限是你們沒有辦法安全放開去坦誠的。你是一個比較有主見，有想法的人，你對待感情有自己的一套標準，所以在找對象的時候你都會希望得到另一半的理解和支持。而你的感情也確實如此，找到的人都跟你差不多，但可能還欠缺點坦誠相待。

同場加映：你和他應該放手還是繼續呢？選一字測當感情卡關 放手是否會更好（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

C. 你與另一半的愛不是很對等

你是一個內心比較保守，也比較缺乏安全感的人，雖然你很希望能夠得到另一半完全的愛，但是你其實本人也並沒有百分百的付出，而是有一定的保守，所以你跟另一半在相處的時候容易變成口不對心，你們並沒有做到完全的對對方好，而是還依舊把自己放在首位，自然在感情上不會變得很對等了。

D. 你與另一半的愛完全不對等

你是一個對待感情非常認真執着，但是有時候會變成一種很強的佔有慾，總是想要把控另一半的全部。你總是全身心的付出，凡事都是為對方着想，很少顧及到自己。但是你這種付出在感情裏是得不到一樣的回報的，甚至對方有時候會很害怕你的這種舉動，會想要逃離，所以你們在戀愛關係裏是完全不對等的關係。

同場加映：想知道你和他易因甚麼原因分手嗎？7條問題幫你找出二人愛情難關 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

+ 8

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】