你與另一半的愛的程度一樣嗎？7條問題看伴侶之間關係是否平等
旗鼓相當，棋逢對手的愛情總是很讓人羨慕，因為這種關係更加的穩定牢靠，也更有可能長遠的走下去。
很多人渴望這種感情，但是卻很難得到，這不僅是跟他們自身息息相關，也跟他們選擇的另一邊有極大的關係，只要正確選擇到那個人，才能獲得真正對等的幸福。
你們彼此的愛意旗鼓相當嗎？快速測你與伴侶的愛有否存在失衡危機（點擊放大瀏覽）▼▼▼
1. 你們戀愛中有第三者干涉嗎？
有的→2
沒有→3
2. 重要節日，你都會給對方送禮物嗎？
會的→4
不會→3
3. 你在戀愛時，是否遭遇過對方的PUA？
有的→4
沒有→5
4. 你會很迫切想要進入婚姻中嗎？
想要→6
不想要→5
5. 你的初戀是在學生時期還是工作後呢？
前者→A
後者→6
6. 你覺得自己跟另一半的感情如同雞肋嗎？
是的→D
不是→7
7. 你會因為年紀到了還沒結婚而感覺到焦慮嗎？
會的→B
不會→C
答案解析
A. 你與另一半的愛非常對等
你們兩個人是非常勢均力敵的人，不管是在哪個方面都是如此。你們之間都願意為對方付出，也願意無條件的信任對方，這些都是歸功於你們彼此之間的門當戶對，實力相當，還有就是對彼此的愛意不曾少過。所以在這一段關係裏，你跟另一半的愛非常的對等，你們彼此都不會感覺到任何的委屈。
B. 你與另一半的愛稍微對等
你跟另一半的愛其實是有點對等，但又不是那麼多，總是存在一些界限是你們沒有辦法安全放開去坦誠的。你是一個比較有主見，有想法的人，你對待感情有自己的一套標準，所以在找對象的時候你都會希望得到另一半的理解和支持。而你的感情也確實如此，找到的人都跟你差不多，但可能還欠缺點坦誠相待。
C. 你與另一半的愛不是很對等
你是一個內心比較保守，也比較缺乏安全感的人，雖然你很希望能夠得到另一半完全的愛，但是你其實本人也並沒有百分百的付出，而是有一定的保守，所以你跟另一半在相處的時候容易變成口不對心，你們並沒有做到完全的對對方好，而是還依舊把自己放在首位，自然在感情上不會變得很對等了。
D. 你與另一半的愛完全不對等
你是一個對待感情非常認真執着，但是有時候會變成一種很強的佔有慾，總是想要把控另一半的全部。你總是全身心的付出，凡事都是為對方着想，很少顧及到自己。但是你這種付出在感情裏是得不到一樣的回報的，甚至對方有時候會很害怕你的這種舉動，會想要逃離，所以你們在戀愛關係裏是完全不對等的關係。
【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】