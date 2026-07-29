每天飲1杯汽水！身體提早衰老4.6歲　美國醫學研究證實等同抽煙

許多人都喜歡喝汽水，但其實殺傷力驚人。台灣1名食安專家表示，美國有研究團隊分析超過5,000名美國成年人的含糖飲料攝取習慣，發現含糖碳酸飲料喝得愈多，白血球端粒長度愈短，影響幅度相當於吸煙，等於讓人老了4.6歲，「天天一大杯含糖汽水，對細胞老化的傷害，已經接近每天抽煙的等級」。



含糖碳酸飲料喝得愈多，白血球端粒長度就愈短。（示意圖／shutterstock）

白血球端粒縮短 代表生理老化

食安專家韋恩（楊世煒）在其facebook專頁表示，加州大學舊金山分校醫學院研究團隊分析超過5,000名美國成年人的含糖飲料攝取習慣，並檢測其白血球端粒長度，端粒是染色體末端的保護結構，隨住細胞分裂和老化，會逐漸縮短，被視為生理老化的指標。

含糖碳酸飲料喝得愈多，白血球端粒長度愈短，影響幅度相當於吸煙，等於讓人老了4.6歲。（AI生成圖片）

含糖碳酸飲料喝得愈多 端粒長度就愈短

研究發現，成年人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，1份定義為8安士，超過美國心臟醫學會建議的「每日添加糖上限」，而且含糖碳酸飲料喝得愈多，端粒長度就愈短。

如果換算成市售常見的1杯20安士含糖碳酸飲料，等於每日讓身體提早老化約4.6歲。（示意圖／shutterstock）

每日飲20安士汽士 身體提早老化約4.6歲

進一步分析顯示，每天多喝1份含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加約1.9歲的生理年齡，如果換算成市售常見的1杯20安士含糖碳酸飲料，等於每日讓身體提早老化約4.6歲。研究更指，超過2成的美國成年人每日攝取的含糖碳酸飲料量，已經超過這個程度。

含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度，等同吸煙。 加州大學舊金山分校醫學院研究團隊

影響等同吸煙

更值得警惕的是，團隊指出，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度，等同吸煙，抽煙同樣會明顯縮短端粒長度，對生理老化的效果，一樣讓人老了4.6歲。

（facebook專頁「韋恩的食農生活」）

其他報道：28歲男子愛吃炸雞飲汽水 突腹痛送醫檢查驚見「豬油血」嚇傻醫護

大陸浙江省台州市一名28歲男子，長期嗜吃炸雞、肥肉及高糖飲品，近日因突然腹痛到醫院檢查，然而他抽血時，竟赫然發現血液上層漂浮一層乳白色油脂，宛如「豬油」，震驚醫護人員。



綜合陸媒報導，這名王姓男子透露，他平時非常喜愛吃炸雞和火鍋這類高熱量食物：

那天和朋友聚餐吃了一頓火鍋，回家不到4小時就腹痛劇烈，疼得根本直不起身來。

示意圖（Unsplash@Kevin kevin）

28歲男子長期嗜吃炸雞、肥肉及高糖飲品 突腹痛到醫院檢查 抽血時竟發現血液宛如「豬油」 震驚醫護人員：

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他緊急到醫院求診，醫生檢查後，確認他為「高脂血症性急性胰腺炎」。

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