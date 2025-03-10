12個生活習慣竟是加速老化元凶　常吃一類食物恐導致認知能力衰退

撰文：TVBS新聞網
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皮膚過了一定年紀後會老化，身體也是如此，有些日常生活的習慣會導致身體加速老化，台灣營養師高敏敏在Facebook Page「高敏敏 營養師」發文，指出12個加速老化的元兇，在保養皮膚抗老的同時，也要注意身體警訊，從改善生活習慣下手，讓身體機能更好。

皮膚過了一定年紀後會老化，身體也是如此。（示意圖／Pexels@tima miroshnichenko）

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煙裡的尼古丁和焦油等化學物質會傷害血管，減少皮膚中的膠原蛋白，消耗體內蛋白質及維生素，會對皮膚造成皺紋、粗糙、暗沉等。

高鹽

大量鈉會讓身體水腫，導致高血壓，長期食用還會影響血液循環，加速心血管老化，讓皮膚脫水、乾燥、長皺紋。

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加工食品

加工食品多含大量添加劑，高脂肪、高糖，可能導致認知能力衰退，對學習力和記憶力都有影響，除了導致肥胖外會使細胞老化。

長期壓力

長期在高壓環境下會分泌過量皮質醇，減低睡眠品質，代謝速度慢、自由基增加，肌膚更鬆弛外記憶力也會衰退。

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不活動

久坐不動、沒有運動習慣會讓肌肉流失，代謝、骨密度及心肺功能下降，整體生活機能都會老化。

睡眠不足

睡眠是修復身體機能的好時機，睡眠時間少的話會影響身體修復及新陳代謝，長久下來大腦機能下降，失智風險增加。

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電子產品

電子產品散發出的藍光導致葉黃素流失，傷害雙眼，睡前使用手機更是可怕，藍光影響褪黑激素，出現睡眠障礙，對頸椎也會造成傷害。

陽光（傷害眼睛）

紫外線加速眼睛老化，影響視力外還會增加罹患白內障的機率。

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陽光（傷害皮膚）

陽光中的紫外線會使色素沉澱、皮膚老化，罹患皮膚癌的風險也會增加。

營養不良

若是缺乏蛋白質和維生素，會減少皮膚和肌肉的修復能力，若是缺乏膳食纖維，則會影響腸道健康，身體機能下降，影響修復能力。

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過多酒精會對肝臟和心血管造成負擔，皮膚因脫水而泛紅乾燥，也會增加失智風險。

咖啡因

咖啡利尿，會導致身體缺乏水份，肌膚一旦缺水就會老化，粗糙乾燥。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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