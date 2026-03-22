1日1杯20安士含糖汽水衰老4.6歲？研究指對細胞傷害等同天天抽煙

含糖碳酸飲料喝多了會變胖、代謝變差，這些大家都知道，但你可能沒想過，每一口竟然都在「預支」壽命！



一項研究震驚了科學界。研究團隊分析了超過5千名美國成年人的飲食習慣，檢測出白血球中的「端粒」長度會隨著年齡衰老縮短。然而，含糖碳酸飲料無形中正在削弱端粒。

含糖碳酸飲料示意圖（unsplash@QingYu）

研究揭「端粒縮短」真相：老4.6歲只需一杯

加州大學三藩市分校（UCSF）研究團隊解釋，當端粒縮短到極限，細胞就宣告死亡。因此，端粒長度被科學界視為衡量生理年齡最準確的指標之一。

美國心臟醫學會建議的「每日添加糖上限」為低於200大卡，1公克糖熱量約4大卡。食安專家韋恩（楊世煒）在臉書引用加州大學研究結果說明，每喝超過建議量8安士（約227 c.c.），端粒就會老1.9歲；每喝20安士（約570 c.c.）老化程度直接飆升4.6歲！

韋恩表示，研究發現，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度，幾乎等同於抽煙。抽煙同樣會顯著縮短端粒，讓人提早衰老4.6歲。相形之下，每天習慣一杯大杯汽水，對細胞的傷害，其實跟天天抽煙沒什麼兩樣。

這項研究並非要大家完全拒絕糖分，韋恩提醒大家「劑量是關鍵」，偶爾喝一小杯沒關係，但若把它當水喝，你的身體將會快速奔向老化。想要保持年輕？或許先戒掉手上的那杯含糖碳酸飲料。

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