28歲男子愛吃炸雞飲汽水　突腹痛送醫檢查驚見「豬油血」嚇傻醫護

撰文：中天新聞網
大陸浙江省台州市一名28歲男子，長期嗜吃炸雞、肥肉及高糖飲品，近日因突然腹痛到醫院檢查，然而他抽血時，竟赫然發現血液上層漂浮一層乳白色油脂，宛如「豬油」，震驚醫護人員。
綜合陸媒報導，這名王姓男子透露，他平時非常喜愛吃炸雞和火鍋這類高熱量食物：
那天和朋友聚餐吃了一頓火鍋，回家不到4小時就腹痛劇烈，疼得根本直不起身來。
28歲男子長期嗜吃炸雞、肥肉及高糖飲品 突腹痛到醫院檢查 抽血時竟發現血液宛如「豬油」 震驚醫護人員：
他緊急到醫院求診，醫生檢查後，確認他為「高脂血症性急性胰腺炎」。
值得注意的是，當時他在醫院抽血檢查，竟赫然發現血液上層漂浮一層乳白色油脂，宛如「豬油」，醫護人員見狀也非常震驚。醫生提醒，高脂肪及高糖食物長期攝入，會增加血液脂肪含量，誘發胰腺炎等疾病，且症狀突發、危險性高：
這頓火鍋恰好成了壓垮駱駝的最後一根稻草。
醫生表示，日常飲食應均衡攝取營養，少油炸、少高糖食物，並定期檢測血脂，以免造成嚴重健康風險，也不要因為年輕就「有恃無恐」，因為過度高熱量飲食若長期累積，將成威脅健康的隱藏炸彈。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】