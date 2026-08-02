年輕女挖耳挖出禍！耳朵長「毛茸茸香菇」　醫生傻眼︰常挖毛病多

許多人都有挖耳（掏耳）的習慣，一旦亂挖，後果可大可小。台灣有醫生表示，有1名年輕女病人有挖耳的習慣，半年前已經出現外耳道發炎，醫生苦口婆心叮嚀切勿亂挖，但她疑未遵從醫囑，需要再次求診，內視鏡檢查後結果出爐，「耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，這就是耳黴—耳朵長黴菌」，提醒大家「少挖少毛病，常挖毛病多」，容易造成外耳道發炎 、意外耳膜破裂出血、耳黴和耳膿瘍等，所以切勿亂挖。



女病人接受內視鏡檢查，宥苗診所院長黃士倫醫生形容「耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，這就是耳黴—耳朵長黴菌」。（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」圖片）

年輕女生有挖耳朵習慣

宥苗診所院長黃士倫醫生在其facebook專頁表示，該名年輕女生有挖耳朵的習慣，半年前已因外耳道發炎而求醫，經過數次治療，病情轉好。每次覆診中，黃醫生都會再三叮嚀「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」 。

女病人有挖耳朵的習慣，黃醫生提醒「少挖少毛病，常挖毛病多」。（示意圖／shutterstock）

耳朵長黴菌 醫生形容︰毛茸茸類似香菇

今次女病人雙耳搔癢耳悶塞，再次前來求診，經內視鏡檢查，證實耳朵長黴菌，「耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西」。

「少挖少毛病，常挖毛病多」 facebook@黃士倫

醫生提醒︰常挖毛病多

黃醫生藉是次個案，提醒經常挖耳容易造成外耳道發炎 、意外耳膜破裂出血、耳黴，以及耳膿瘍，所以「少挖少毛病，常挖毛病多」。

（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」）

其他報道：男子右臉癱瘓以為中風 求醫驚揭用棉花棒撩耳出事 警告勿亂挖耳

如果有用棉花棒撩耳習慣，就要特別留心以下個案了！台灣1名中年男子聽力下降1年多，求醫發現耳道內有肉芽增生，在採樣檢查組織前，他突然右臉癱瘓、狂滴口水，以為中風了就趕緊去醫院。醫生為他動手術，最後竟在他右耳道內取出1截2厘米長的棉花棒頭！原來男子不知何時撩耳把棉花棒頭折斷在耳道內卻懵然不知，最終導致現在出現中耳炎及影響到顏面神經，引起聽力受損、面癱流涎，所幸經治療已逐漸康復。



醫生提醒民眾，多餘的耳垢會自行排出，不需要特別挖耳，胡亂挖耳反而可能損傷外耳道、或者令異物滯留引起外耳炎，最終可能引發中耳炎、腦膜炎等，嚴重可致死。



台灣1名中年男子聽力下降1年多，某日突然右臉癱瘓、狂滴口水，以為中風趕緊求醫。醫生為他動手術，竟從他右耳道內取出2厘米長的棉花棒頭。原來男子不慎把棉花棒頭折斷在耳道內，導致出現中耳炎及影響到顏面神經，（《精裝追女仔》劇照）

綜合台媒報道，台灣義大醫院耳鼻喉部喉科主任楊顓謙醫生分享病例，高雄1名50歲男患者因為右耳聽力變差1年多及右頸不適求醫，楊顓謙醫生為他檢查時發現他右耳外耳道布滿粉色肉芽，擔心是癌細胞，於是安排切片檢查。豈料在採檢前夕，男子突然病情有變，出現右耳劇痛、右臉癱瘓，狂流口水症狀，他以為自己中風就趕快到醫院求診。

楊醫生為他緊急開刀，清除右耳外耳道肉芽組織後，他發現裏面有1段長約2厘米「異物」，仔細查看才發現是一截棉花棒頭，男子卻不記得是否有挖耳後不見棉花棒頭事情。數日後，病理報告證實男子耳內的肉芽組織並非癌細胞，而是因為棉花棒頭長期滯留耳道引起外耳炎，導致肉芽組織增生。

全文：男子右臉癱瘓以為中風 求醫驚揭用棉花棒撩耳出事 警告勿亂挖耳