孝孫幫婆婆掏耳朵！手滑耳勺插耳道戳穿耳膜　醫生驚：險永久失聰

孫仔盡孝心竟戳穿婆婆耳膜！ 湖北十堰1名80歲婆婆因耳朵不適，便找11歲孫仔幫忙掏耳朵，結果孫仔手一滑導致金屬耳勺插入婆婆耳道內，只有尾端仍外露。婆婆即時;由女兒帶到醫院，醫生用耳內鏡查看，發現遠比表面看嚴重，金屬耳勺已穿過外耳道，已經穿透了耳膜進入中耳，險些傷及聽小骨，若再進一點可能會聽力下降甚至永久性聽力喪失。



醫生最終借助耳內鏡順利拔耳勺，提醒民眾耳朵本身有自潔功能，無需刻意掏耳朵。



趙婆婆耳朵插住耳勺入院，醫生發現情況比表面所看嚴重。（微博圖片）

80歲婆婆耳朵不適叫孫仔幫忙掏耳

內媒報道，9月9日下午，八旬的趙婆婆因耳朵不適，便請11歲孫仔幫忙掏耳朵，未料孫仔手一滑，將金屬耳勺插入她的耳道內。照片可見，耳勺深深插入耳孔，僅尾端外露。趙婆婆在女兒陪同下，小心側頭以免觸及耳勺，輾轉四出求醫，接連幾家醫院都表示因為設備及技術條件限制，不敢為婆婆取耳勺。

金屬耳勺穿透耳膜 深入一點恐久性喪失聽力

最終，趙婆婆到十堰市人民醫院耳鼻喉科門診，醫生用耳內鏡檢查，發現情況比表面所看更嚴重，金屬耳勺不僅卡在外耳道，更已穿透耳膜，進入中耳區域，離聽小骨只差一點點，伴隨少量出血。

醫生在耳內鏡協助下取出耳勺，指再一點就會傷及聽小骨，恐永久影響聽力。（微博圖片）

醫生指，若耳勺再深入一點，可能傷及聽小骨，導致眩暈、聽力下降，甚至永久性聽力喪失等嚴重後果。婆婆耳膜上已被戳穿一個小洞，情況危急但仍有挽救機會。醫生在耳內鏡的協助下，順利將耳勺取出，預料耳道保持不進水、滴藥及避免大力打噴涕等增加耳壓的動作，耳膜穿孔可以在4至6周內自行癒合。

醫生提醒耳朵有自潔功能

醫生提醒，耳的皮膚很脆弱，用耳勺、棉花棒等反覆掏刮可能會造成損傷，過程中可能將耳垢推得太深造成栓塞，甚至造成感染，而耳朵本身具有自潔功能，外耳道皮膚會自動排出分泌物，並借助咀嚼、張口等動作自行將耳屎排出，根本不需要掏耳朵。