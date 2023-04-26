男子右臉癱瘓以為中風　求醫驚揭用棉花棒撩耳出事　警告勿亂挖耳

如果有用棉花棒撩耳習慣，就要特別留心以下個案了！台灣1名中年男子聽力下降1年多，求醫發現耳道內有肉芽增生，在採樣檢查組織前，他突然右臉癱瘓、狂滴口水，以為中風了就趕緊去醫院。醫生為他動手術，最後竟在他右耳道內取出1截2厘米長的棉花棒頭！原來男子不知何時撩耳把棉花棒頭折斷在耳道內卻懵然不知，最終導致現在出現中耳炎及影響到顏面神經，引起聽力受損、面癱流涎，所幸經治療已逐漸康復。

醫生提醒民眾，多餘的耳垢會自行排出，不需要特別挖耳，胡亂挖耳反而可能損傷外耳道、或者令異物滯留引起外耳炎，最終可能引發中耳炎、腦膜炎等，嚴重可致死。



台灣1名中年男子聽力下降1年多，某日突然右臉癱瘓、狂滴口水，以為中風趕緊求醫。醫生為他動手術，竟從他右耳道內取出2厘米長的棉花棒頭。原來男子不慎把棉花棒頭折斷在耳道內，導致出現中耳炎及影響到顏面神經，（《精裝追女仔》劇照）

綜合台媒報道，台灣義大醫院耳鼻喉部喉科主任楊顓謙醫生分享病例，高雄1名50歲男患者因為右耳聽力變差1年多及右頸不適求醫，楊顓謙醫生為他檢查時發現他右耳外耳道布滿粉色肉芽，擔心是癌細胞，於是安排切片檢查。豈料在採檢前夕，男子突然病情有變，出現右耳劇痛、右臉癱瘓，狂流口水症狀，他以為自己中風就趕快到醫院求診。

楊醫生為他緊急開刀，清除右耳外耳道肉芽組織後，他發現裏面有1段長約2厘米「異物」，仔細查看才發現是一截棉花棒頭，男子卻不記得是否有挖耳後不見棉花棒頭事情。數日後，病理報告證實男子耳內的肉芽組織並非癌細胞，而是因為棉花棒頭長期滯留耳道引起外耳炎，導致肉芽組織增生。

男子因為聽力下降1年多求診，醫生發現他外耳道內布滿肉芽組織。（示意圖，非當事人 / 資料圖片）

楊醫生解釋由於肉芽組織填滿耳道，使男子聽力下降，且因為中耳腔後方乳突骨發炎，以致右頸不適。而男子突發右臉癱瘓、狂滴口水是因為外耳道長期發炎，影響主管右邊顏面功能的第7對腦神經，造成右臉顏面神經麻痺。楊醫生處方藥物治療及高壓氧等療程，男子病情終得到改善。

楊醫生提醒，外耳道長期發炎可能會「往外往內一路爛進去」，造成耳膜破裂、中耳炎，甚至引致腦膜炎、腦膿瘍等顱內感染，嚴重可致死，不容忽視。

楊醫生提醒亂掏耳朵反而可能挖傷外耳道。（GettyImages）

另外，不少人有撩耳習慣。楊醫生就指鹼性的耳垢有助殺菌，而多餘耳垢會經說話、進食等動作自然掉落，並不需要特別挖或掏，無謂的掏耳朵反而可能挖傷外耳道，甚至如上述病患般有異物滯留耳道，造成外耳炎、聽力下降與顏面神經麻痺等併發症。

他又建議民眾如在洗澡、游泳後耳朵進水，可以側頭讓水流出，再用毛巾拭乾，不要挖耳或掏耳；若耳內有異物無法取出，造成耳痛、聽力下降等，就要盡快求醫。