20歲女突發「耳中風」　一覺醒來單側耳朵變聾　醫生揭可能成因

有名年僅20歲出頭，剛從大學畢業的女性社會新人，找工作壓力大加上長期熬夜，又有睡前玩手機的習慣，某天醒來竟發現聽力出現異狀，單側耳朵聽不到、耳鳴、耳悶伴隨些許暈眩，經過台灣耳鼻喉科醫師診斷為急性突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」，所幸治療後狀況已明顯好轉。

起床耳中風 8次治療重拾聽力

根據台灣中國醫藥大學新竹附設醫院新聞稿，該患者接受耳內注射類固醇及口服類固醇治療，轉介至胸腔暨重症科醫師鄭博斌門診，安排約8次高壓氧治療後，狀況改善且重拾聽力。

突發性聽力喪失 9成找不出病因

鄭博斌解釋，急性突發性耳聾一般定義為3天內、至少連續3個相鄰測試音頻、各有超過30分貝的感音神經性聽閾值受損。

原因可能是病毒感染、微血管阻塞、自體免疫疾病、神經腫瘤、藥物，甚至和生活壓力、熬夜作息不正常以及三高等相關，供應內耳的血液循環受到阻礙或神經受損，導致突發性的聽力喪失。

因為有超過8至9成病人找不出確切病因，耳中風的正式名稱為「不明原因之突發性感音神經性聽損」。

三高、吸煙高危險族群 6招預防耳中風

對於預防耳中風的方法，鄭博斌強調，重點在於降低風險因子，避免長時間暴露在高噪音環境，像是戴耳機時音量不宜過大；保持良好生活習慣，例如充足睡眠、均衡飲食、規律運動、壓力管理和避免熬夜。高血壓、高血脂、高血糖和吸煙等屬於高風險族群，要特別注意心血管健康並定期檢查。

鄭博斌最後說明，高壓氧治療急性突發性耳聾的臨床原理，是藉由在一段特定時間之內，呼吸高於1.4個大氣壓力（1.4 ATA）的100%純氧，增加全身組織含氧量來改善內耳缺氧狀況。高壓氧治療也可以降低血液黏稠度，增進血液在微血管的灌流以及增進組織修復能力。美國海底暨高壓氧醫學會所訂定的高壓氧治療適應症總共有14項，急性突發性耳聾就是其中之一。所以，一旦察覺到有急性突發性耳聾，應盡快就醫，以免延誤治療。

