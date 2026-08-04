以為生痔瘡！男病人忽視4個症狀　包括排血便半年　證罹患大腸癌

許多大病都會有先兆，但病人可能會忽視。台灣1名醫生分享病例指，指1名65歲男病人半年前開始排血便，一直以為是痔瘡出血，求診期間表示「這半年排便也一直不成形，而且一天會多達6次大號」，最近兩周更覺得下腹有奇怪感覺。醫生安排病人進行大腸鏡檢查，「果然是大腸癌造成的排便出血」，提醒大家如果有症狀，建議接受大腸鏡檢查，「有相關症狀還是即早就醫治療」。



該名65歲男病人平常有吸煙習慣，但不飲酒，亦沒有家族病史。（示意圖／shutterstock）

大腸癌│男病人最近半年排便經常帶血

肝膽腸胃科醫師林相宏在其facebook專頁表示，該名65歲男病人平常有吸煙習慣，但不飲酒，亦沒有家族病史，最近半年排便經常帶血，一直覺得是痔瘡出血，求診「想說吃個藥或是塞劑治療看看」。

尚有3個症狀 證實患上大腸癌

林醫生經詳細詢問，發覺病人情況異常，除了排血便之外，病人亦指「這半年排便也一直不成形，而且1天會多達6次大號」，平常沒有肚痛，「直到最近兩周才覺得下腹部有一點怪怪的感覺」，林醫生建議病人接受大腸鏡檢查，證實是大腸癌造成的排便出血。

男病人共有4個徵狀，包括最近半年排血便和感覺下腹奇怪。（示意圖／shutterstock）

不應用年紀區分有大腸癌和痔瘡

林醫生解釋，不應用年紀來區分何時會有大腸癌和痔瘡，大腸癌好發於50歲以上族群，佔了9成，痔瘡則以20至60歲青壯年為主，50歲以上病人也佔了5成以上，但大腸癌一直年輕化，所以台灣的公費大腸癌篩檢才會下修到45歲以上及40歲以上有大腸癌家族史者。

大便顏色辦辨別是否大腸癌

至於大便顏色可以區分大腸癌和痔瘡，林醫生指出，痔瘡大多是鮮紅色的血，而且和糞便經常分開，「有時在表面而已，有時候是擦才有，或是馬桶裡滴幾滴鮮血，血量會較大」，但大腸癌病人的血便「是暗紅色的血，跟便便都是混在一起，還會常有一些透明黏液，血量一般不大」，但如果是靠近肛門的直腸癌，也有可能出現鮮紅色血便。

如果有家族史或有症狀等高風險族群，建議接受大腸鏡檢查，及早求醫。 facebook@胰臟醫師 林相宏

林醫生指出，大腸癌令到大腸狹窄，病人半年來大便不成形。（facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」圖片）

症狀各有不同

另外，大腸癌的症狀一般並非肚痛，初期症狀都是排便習慣改變，例如平常正常變成一直腹瀉、平常腹瀉變成無法排便，抑或糞便變到不成形，腫瘤比較後期，才會糞便變細、肚痛和體重下降，痔瘡病人大多是肛門腫脹疼痛，如果是完全沒有症狀的鮮血，大多是內痔造成。

一旦有症狀 應接受大腸鏡檢查

林醫生提醒大家，台灣提供每2年1次的免費糞便潛血檢查，如果有家族史或有症狀等高風險族群，建議接受大腸鏡檢查，及早求醫。

（facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」）

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不少病人諱疾忌醫，因而錯失治療疾病的黃金期，但亦有患者因不為意徵狀而延誤治療。台灣1名醫生分享病例，指1名60歲女子頻繁出現頭暈、眼前發黑等症狀，醫生多次詢問有否出現血便，但她都表示大便正常，但其身體狀況在9個月後仍沒有好轉，直到頭暈跌倒住院接受檢查，她才知悉自己有血便。



原來病人由於家中使用紅色馬桶，加上光線昏暗和視力不佳，所以一時之間沒有察覺血便，惟因病房內的馬桶是白色，她才知道自己有血便情況，而且經檢查後，證實她確診末期大腸癌。



女病人頻繁出現頭暈、眼前發黑等症狀，9個月都沒有改善，住院後更確診末期大腸癌。（示意圖/gettyimages）

以為大便顏色正常

肝膽腸胃科醫師王威迪在節目《醫師好辣》分享該宗病例，指該名60歲女病人站起身來就會頭暈，而且出現冷汗等情況，女病人沒有地中海貧血等遺傳病，加上已經停經，醫生排除婦科病，她自言大便顏色正常，但抽血檢驗血色素只有正常值一半，可能缺鐵導致貧血，於是醫生開鐵劑給婦人服用。

女病人住院後便用病房白色的馬桶，才見到自己有血便。（示意圖/gettyimages）

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