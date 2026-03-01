迪士尼排隊遇小童打尖「搵位攝足30分鐘」　女生拖手築人牆防爬頭

無論成人或小童都應遵守樂園規則排隊，絕不能打尖（插隊）影響他人！有女生近日到香港迪士尼樂園，排隊等候玩遊戲時遇到有小童不斷想要插隊，她和姐姐於是拖手擋着中間去路，但對方不肯罷休，無奈表示「條隊（排咗）30分鐘，佢搵咗30分鐘位去攝我哋」。



不少網民狠斥插隊行為，但認為始作俑者根本是對方父母，「好鍾意推個細路出嚟扮搵人，然後個細路扮搵到人企喺到，其他大人順理成章去前面搵返『失散咗』嘅細路」、「係啲大人默默鼓勵佢咁做啦」，故分享各種反擊大法。



有女生到迪士尼時遇到有小童想插隊，和姐姐拖手築起人牆，免被對方有機可乘。（「threads＠sh_nyu117」圖片）

迪士尼排隊玩遊戲 遇小童屢想插隊

該女生在threads帳號「sh_nyu117」發帖，稱日前和姐姐到香港迪士尼樂園遊玩，排隊等候玩遊戲的半小時內，不斷遇到有小童想要插隊，她們兩人於是「手拖手」築起人牆，但形容該小童「搵咗30分鐘位去攝我哋」。

女生「手拖手」 築起人牆阻去路

從樓主上傳2張照片顯示，1名男童排在她們後方，並貼近樓主姐姐背後，貌似想要插隊，她們於是拖手阻擋中間去路，以免被對方有機可乘，樓主姐姐則「舉起中指」以示不滿。

事主和姐姐手拖手，阻擋中間去路，其姐姐「舉中指」以示不滿。（「threads＠sh_nyu117」圖片）

網民譴責插隊行為 質疑家長默許所致

許多網民怒轟插隊行為，「成日話人哋歧視，你哋做過咩好事？」、「不能好好地跟尾排隊，一定要打尖，面皮幾厚」、「我女兒幼稚園都知要排隊」。另有人質疑根本是家長問題，「係啲大人默默鼓勵佢咁做啦」、「好鍾意推個細路出嚟扮搵人，然後個細路扮搵到人企喺到，其他大人順理成章去前面搵返『失散咗』嘅細路」、「博你見到小朋友唔鬧，就算鬧都有得話小朋友唔識嘢」、「試過有兩個10歲以上都幾高嘅大陸細路，喺我哋側邊想攝上去，仲整到我小朋友，攝到上去佢哋老豆又跟埋攝，又撞到我小朋友」。

網民分享「奇招」反擊：大快人心

有留言分享各種「奇招」反擊，「我上次試過先俾佢打尖，再築成人牆，唔畀佢返去後面搵佢阿媽，佢驚到呢，畀佢返返去後面佢就唔再攝過嚟」、「我試過唔畀佢哋相聚，最後佢哋要分開玩」、「之前我特登等到隊頭嘅時候，同迪士尼嘅工作人講呢兩條友打尖，工作人員就會叫佢哋重新排隊，我就係喜歡等到就嚟有得玩嘅時候，先一嘢打殘佢哋希望，要佢哋重新排過」、「後來我都進化攔住條路，叫佢自己大叫搵父母去返後面找你，黐X線，個個插隊我排嚟做乜，永世都排唔到我」。

