男病人擅自停藥天天吃保健品！現腎衰竭3期　營養師：腎臟會更累

定時食保健品，卻忘記服藥？台灣1名營養師遇到1名男病人，抽血報告顯示其腎功能（eGFR）目前是39，即是慢性腎臟病第3b期，「腎臟就像一台已經在過熱、運轉吃力的馬達」，營養師詢問對方有否按照吩咐服藥，病人卻笑言「醫生開的藥我有時候會忘記吃啦」，但每日服食自行購買的維他命B群、魚油、薑黃素和綜合維他命，這個回答令到營養師傻眼，指出胡亂服用這4款保健品而不服藥，對腎臟各有影響，加重腎臟負擔，絕不能代替藥物，強調「先按時吃藥，再來談保健食品」。



男病人的腎功能（eGFR）目前是39，即是慢性腎臟病第3b期，營養師曾建銘形容「腎臟就像一台已經在過熱、運轉吃力的馬達」。（AI生成圖片）

病人忘記服藥︰自己買的每天都有乖乖吃喔

營養師曾建銘在其facebook專頁表示，日前遇到1位男病人，見到抽血報告，腎功能（eGFR）目前是39，即是慢性腎臟病第3b期，於是詢問「最近有沒有按時吃藥呀？」，男病人抓頭笑言「唉唷，醫生開的藥我有時候會忘記吃啦！但我自己買的維他命B群、魚油、薑黃素跟綜合維他命，每天都有乖乖吃喔」。

胡亂服用4款保健品對腎臟各有影響

曾形容「聽完真的是捏了一把冷汗」 ，形容該名病人的「腎臟就像一台已經在過熱、運轉吃力的馬達」，飲食和營養補充絕對不能憑感覺，但許多病友「把保健食品當仙丹，卻把救命的處方藥當塑膠」，胡亂服用該4款保健品而不服藥，對腎臟各有影響︰

男病人沒有按時服藥，反而笑言「醫生開的藥我有時候會忘記吃啦！但我自己買的維他命B群、魚油、薑黃素跟綜合維他命，每天都有乖乖吃喔」。（AI生成圖片）

1. 綜合維他命

市售的綜合維他命通常含有脂溶性維生素，特別是維生素A，以及鉀和磷等電解質與礦物質。腎功能下降時，身體無法順利代謝這些營養素，容易在體內蓄積中毒，簡直是「隱形地雷」，病人如果要補充，一定要選擇「腎臟病專用」的配方。

2. 維他命B群

B群是水溶性的，雖然相對安全，但服用超過身體所需的分量，仍然強迫疲勞的腎臟「加班」，將多餘的維生素排泄出去，所以「多吃無益，剛好就好」。

3. 魚油

魚油對於心血管和抗發炎確實有幫助，但購買時要注意成分單純，避免購買添加了其他不必要營養素，例如額外的高劑量脂溶性維生素，複合型魚油只會徒增腎臟代謝負擔。

營養師曾建銘提醒病人切須服藥，如果想補充營養品，一定要帶同產品或包裝前往門診，讓醫生或營養師「幫你把關，才不會花了錢又傷了腎」。（AI生成圖片）

4. 薑黃素

雖然薑黃抗發炎，但市售薑黃粉或萃取物可能含有較高的鉀離子，而且高劑量的薑黃素可能會影響部份血壓藥或抗凝血藥物的代謝，服用前一定要先問過醫生或營養師。

營養師︰保健食品顧名思義只是保健，絕對不能取代正規醫療

曾強調，醫生開出的處方藥，例如控制血壓、血糖或蛋白尿的藥物，才是真正能「保護腎臟、延緩惡化」的關鍵武器，「保健食品顧名思義只是保健，絕對不能取代正規醫療」，如果想補充營養品，病人一定要帶同產品或包裝前往門診，讓醫生或營養師「幫你把關，才不會花了錢又傷了腎」。

（facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」）