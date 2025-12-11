豐富早餐藏油脂陷阱！補充蛋白質變吃油　營養師設計一周早餐配搭

蛋白質對人體非常重要，但隨時是「油脂陷阱」。台灣1名營養師指出，不少民眾每日進食豐富早餐，「以為這樣就是補充蛋白質的好選擇」，但其實「蛋白質的來源不只分好壞」，甚至暗藏油脂，多吃反而會增身體負擔，於是決定設計出7天早餐配搭，希望大家吃得健康。



蛋白質主要分為2大來源

營養師趙函穎在其facebook專頁表示，蛋白質主要分為2大來源，當中植物性蛋白質例如豆腐、豆漿、堅果，含較多的不飽和脂肪酸，另1種就是動物性蛋白質，例如雞肉、豬肉、牛肉、魚跟海鮮，大部份肉類飽和脂肪和膽固醇都比植物性蛋白質多。

常見早餐只是油脂加上精緻澱粉

不少人會選擇有肉有蛋的早餐，以為可以補充蛋白質，「其實不知不覺吃下更多脂肪」，早餐店有數款常見熱量組合，一般而言，漢堡加上冰奶茶，脂肪35克、蛋白質20克、碳水化合物80克，熱量高達720卡路里；鐵板麵配上紅茶，脂肪30克、蛋白質15克、碳水化合物100克，熱量達到730卡路里；至於燒餅油條夾蛋加鹹豆漿，脂肪50克、蛋白質25克、碳水化合物75克，熱量高達850卡路里。

本質上是油脂加上精緻澱粉，如果每日進食，會讓身體從早上開始益於沉重負擔，根本並非真正需要補充的「優質蛋白質」。

設計7天份健康早餐

趙同時為大家設計7天份早餐，設計重點就是1餐補充15至36克蛋白質，脂肪控制在8至18克範圍，熱量介乎340至570卡路里，而且去超商就能買得到，再搭配合健康豆漿，就能「開啟滿滿的活力」︰

1. 雙蔬鮪魚飯糰

總蛋白質19克、總脂肪14.6克、總碳水化合物63.6克，總熱量462卡路里

2. 冰心地瓜

總蛋白質15.7克、總脂肪8.4克、總碳水化合物68.7克，總熱量423卡路里

3. 桃木燻雞胸

總蛋白質36.6克、總脂肪10.3克、總碳水化合物27.1克，總熱量347.5卡路里

4. 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治

總蛋白質29.3克、總脂肪18.5克、總碳水化合物46.3克，總熱量469卡路里

5. 溫泉蛋2顆

總蛋白質24.8克、總脂肪14.2克、總碳水化合物28.4克，總熱量340卡路里

6. 炙燒明太子鮭魚飯糰

總蛋白質20克、總脂肪13.1克、總碳水化合物62克，總熱量446卡路里

7. 日式蕎麥風味麵

總蛋白質26.1克、總脂肪13.9克、總碳水化合物85.1克，總熱量570卡路里

