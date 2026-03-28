26歲女日喝2杯手搖飲！腎衰竭終身洗腎　醫生揭年輕人5大傷腎惡習

年輕不代表身體必然更強壯，而台灣1名26歲女子就患上腎衰竭！當地腎臟科醫生洪永祥分享案例，指該名女子習慣每天喝2杯手搖飲品滅壓，但卻經常熬夜，導致年紀輕輕便患上末期腎衰竭，需終身洗腎保命。洪醫生強調，任何年齡段人士都有可能患上腎病，並整理出年輕人患腎病的「5大原因」與「5大壞習慣」，呼籲要保護好自己的腎臟。



腎臟非常脆弱，很多食品都可能帶來傷害。（資料圖片）

26歲女子患腎病終身洗腎

台灣三軍總醫院腎臟科兼任主治醫師洪永祥在Facebook專頁談及年輕人患洗腎情況，他舉出1個驚人例子，指1名26歲女子拼命工作，每天靠喝2杯手搖飲品緩解壓力，而半年來常覺得臉部浮腫，還以為是熬夜沒睡好。惟某天深夜加班時，女子在辦公室內感到「肺部像溺水一樣喘不過氣」，最終要送至醫院急症室。

洪醫生其後對病人的媽媽講述其女兒病情，表示：「腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，現在必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。」那一刻，原本還在擔心工作沒做完的女病人，臉色瞬間變得比病床單還白。她顫抖着手抓着媽媽，母女就在冰冷的急症室走廊抱頭痛哭。

女病人哭問：為什麼我的腎臟就這樣沒了？

媽媽邊哭邊拍着女兒的背說：「妳才26歲啊，以後的日子要怎麼辦？」女病人則淚流滿面地哭問：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」慘況令醫護人員也忍不住鼻酸。其後經進一步檢查，發現女病人好幾年前已經有蛋白尿而不自知，應該是慢性腎絲球炎卻從未看過醫生，沒料到長年熬夜和愛喝飲料導致不可挽回的悲劇。

過量的糖分鹽分會慢慢損害我們的腎臟，誘發腎病。（AI生成圖片）

2026醫學論文：40歲以下洗腎「5大核心病因」排名

眼看不少年輕人罹患腎病，洪醫生不禁問「年輕人腎臟到底發生什麼事了？是疾病因素還是傷腎的壞習慣摧毀了年輕人的腎臟？」他翻閱了《PubMed》上數十篇權威醫學論文，整理出全球40歲以下年輕人洗腎的「五大病因」與「五大壞習慣」。

年輕人洗腎「5大病因」排行榜

第一名：先天性或遺傳性腎臟疾病

這是全球40歲以下年輕人洗腎最主要的原因，在歐美及日本中佔比甚至高達30%－50%「根據2020年《The Lancet》關於遺傳性腎病的報道，這類疾病通常是基因註定的」。

先天性或遺傳性腎臟疾病，這類疾病通常是基因註定的。（AI生成圖片）

第二名：腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis, GN)

這種病在亞洲年輕人群中比例高的驚人「根據 2021 年《Nature Reviews Nephrology》 的綜述，IgA腎病變是全球最常見的原發性腎絲球腎炎」。

腎絲球腎炎的比例在亞洲高的嚇人。（AI生成圖片）

第三名：早發性糖尿病腎病變

這是近年腎病發生率上升最快的原因。「根據 2022 年《Diabetes Care》 雜誌的一項全球性研究顯示，在北美、南亞與拉丁美洲，這已成為年輕洗腎的第三大甚至第二大誘因」。

早發性糖尿病腎病變，在個別洲已成為年輕洗腎的第三大甚至第二大誘因。（AI生成圖片）

第四名：高血壓相關腎病變 (Hypertensive Nephrosclerosis)

對於年輕人來說往往是無感覺的，等有感覺時，腎臟中的微血管已經被高壓嚴重破壞了「根據 2023 年《Hypertension》 雜誌的一項大規模追蹤研究顯示，早發性高血壓（40 歲前發病）若未妥善控制，導致末期腎病的風險是正常人的 3.5 倍」。

高血壓相關腎病變，往往是無感覺的，有感覺時往往是最激烈的。（AI生成圖片）

第五名：不明原因慢性腎臟病

這種往往與生活環境與地區有關「根據 2019 年《The Lancet Global Health》 的研究指出，在全球某些特定區域（如中美洲農民、南亞勞工），許多年輕人在沒有糖尿病、高血壓的情況下出現集體腎衰竭」。

不明原因慢性腎臟病往往與生活環境與地區有關。（AI生成圖片）

這5種不良生活習慣也在慢性殺死腎臟

第一名：含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）

高果糖飲料在任何年紀都是傷腎第一元凶。（AI生成圖片）

第二名：高鹽分的飲食習慣

高油鹽食物中鈉離子超標會引發高血壓與痛風發作加速腎衰竭。（AI生成圖片）

第三名: 止痛藥與成藥的濫用

長期服用止痛藥會抑制前列腺素分泌，導致腎臟血流量驟降。（AI生成圖片）

第四名：極端高蛋白飲食

過量攝取蛋白質（超過 2g/kg/day）會造成腎絲球「超濾過壓力」。（AI生成圖片）

第五名：長期熬夜與睡眠不足

熬夜非常傷代謝與免疫更容易造感染與發炎，每天睡眠少於5小時，腎功能下降速度顯著增快。（AI生成圖片）

保護我們沉默的腎臟

腎臟正因其「沉默」，我們更不能掉以輕心。尤其是高血壓、糖尿病患者及有家族史的高危人群。保護腎臟，最好的時機是「現在」。