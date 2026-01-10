「飲水都肥」體質？營養師拆解迷思大平反　道出2大致肥原因

許多人都會自言「飲水都肥」，但台灣1名營養師卻指「別再讓水背黑鍋了」，強調「造成肥胖的兇手，必須具備『熱量』」，白開水完全沒有熱量，真正原因其實是飲用的「水」具有糖份，而且進食太鹹和久坐不動，水份確實會暫時滯留在體內，但只是「『水腫』不是『胖』」，提醒「會胖的從來不是水，而是你以為在喝水、其實在喝糖的習慣」。



營養師曾建銘表示，自己聽過多人聲稱自己是「那種『連呼吸、喝水都會胖』的體質」。（示意圖／shutterstock）

多人自言︰連呼吸、喝水都會胖的體質

​營養師曾建銘在其facebook專頁表示，自己聽過多人聲稱自己是「那種『連呼吸、喝水都會胖』的體質」，但曾重申「水，真的是無辜的」，熱量才會造成肥胖，純粹白開水的熱量低到0大卡，無論飲用多少，都不會變成脂肪。

真正原因有2個

「喝水就腫」真正的原因如下︰

真正原因其實是飲用的「水」具有糖份，而且進食太鹹和久坐不動，水份確實會暫時滯留在體內，但只是「『水腫』不是『胖』」。（示意圖／shutterstock）

​1. 你喝的「水」不單純

許多人以為很多時候以為正在補水，其實是在「補糖」，例如加了珍珠椰果的手搖飲、看起來健康的果汁、為了提神而加糖加奶的拿鐵，曾形容「這些不是水，這些是『液體熱量炸彈』」。

一杯500毫升的微糖飲料，熱量可能就等於半碗飯，以為喝進去的是水，身體收到的卻是滿滿脂肪。

​2. 是「水腫」不是「胖」

如果食得太鹹，鈉攝取過多，加上久坐不動，水份的確會暫時滯留在體內，體重自然會上升，只要回歸清淡飲食、多喝「真正的水」幫助代謝，就會排出去。

（facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」）