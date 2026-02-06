交往半年要封利市給女友家人？她開清單索2萬台幣紅包　全網傻眼

交往不久遇上農曆年，就要向對方親友封紅包孝敬？台灣1名男生在網上表示，與女友交往半年，首次到女友家中拜年，女友卻強調「她們家很重禮數」，所以開出清單，「阿嬤、爸爸、媽媽至少要包6,000（新台幣，約1,500港元），她哥哥3個小孩要包1,200（同是新台幣，約400港元）」，合共2.16萬新台幣（約5,400港元），而賀年禮盒亦不能馬虎，男生看到連串項目，不禁疑惑地問：「大家覺得算合理範圍嗎？」



帖文引來許多網民討論，對於女友為家中親友索紅包感傻眼，直言「不需要吧⋯有帶禮就不錯了，如果因為沒包紅包要吵架那其實可以換一個了」、「未結婚你的身分是客人，客人不需要包紅包的，但因為是『走春』，所以應該買禮盒去『走春』」、「你是提款機？」。



女友為家中老幼索取合共2.16萬新台幣（約5,400港元）利市。（AI生成圖片）

女友開出「拜年清單」代親友索2萬台幣紅包

facebook群組「爆料公社」轉載樓主在群組「匿名公社」帖文，樓主表示，農曆新年快到，預計第1次前往交往半年的女友家中拜年，女友卻指「阿嬤、爸爸、媽媽至少要包6,000（新台幣，約1,500港元），她哥哥3個小孩要包1,200（新台幣，約400港元），禮盒也不能馬虎」，重申「這樣才得體，因為她們家很重禮數」。面對女友要求，樓主疑惑是否合理。

網民留言指「是男女朋友而已，為何要包紅包？過年，買個禮盒去就好了」、「交往半年？有事嗎？」。（AI生成圖片）

網民︰先分手，過年後再問她要不要復合

大量網民直言樓主女友的要求令人傻眼，留言建議「先分手，過年後再問她要不要復合」、「以前搶匪戴頭套，現在搶匪穿婚紗」、「是男女朋友而已，為何要包紅包？過年，買個禮盒去就好了」、「交往半年？有事嗎？」。

