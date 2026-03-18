有片│油塘青年逃票！港鐵職員面前跨欄跳閘逃走　後續更震撼:好癲

【港鐵／逃票】乘搭港鐵這樣「逃票」也太離譜了吧！本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示觀塘區港鐵油塘站1名穿黑衣年輕男生遇到女職員查票時，竟突然狂奔「跨欄」，跳過閘機逃離現場，令拍片者「嘩」聲連連，直呼「黐線！癲喎佢！」。



影片震驚網民，有大直呼「而家都玩得咁癲嘅咩，喺人哋面前逃票」、「拉硬，傻仔為少少錢入去坐」，又揶揄「有咁嘅身手應該做跨欄選手，唔應該逃票」。而港鐵回覆《香港01》時，還原事件起因，並指已就事件通知警方。



本港社交平台Threads瘋傳影片，觀塘區港鐵油塘站1名穿黑衣年輕男生遇到女職員查票時，竟狂奔「跨欄」跳過閘機逃離現場。（Threads@d363d364）

「而家都玩得咁癲嘅咩，喺人哋面前逃票？」有網民於3月16日在社交平台Threads發布該段「港鐵男生跨欄逃票」影片，顯示港鐵油塘站有1名男生遇到女職員查票時，當眾「跨欄」跳過閘機逃走。

遇職員查票 港鐵油塘站青年「跨欄」跳閘逃走

影片長44秒，見到港鐵油塘站付費範圍內，有1名穿黑衣年輕男生往B出口前進，有1名女職員緊隨在後。男生走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票，「睇下你車票，睇返你車票啊」。男生聞言回應「咩啊？」後想再出閘，被女職員伸手阻擋。

1名穿黑衣年輕男生往B出口前進，有1名女職員緊隨在後。（Threads@d363d364）

男生走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票。（Threads@d363d364）

男生走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票。（Threads@d363d364）

男生聞言回應「咩啊？」後想再出閘，被女職員伸手阻擋。（Threads@d363d364）

男生面露微笑移動 女職員快步追上

男生於是面露微笑轉身向後方移動5大步，女職員快步追上，不斷要求他出示車票，「睇返你車票先生，錄緊影㗎喎！」。詎料男生突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門，狂奔逃離車站。女職員反應不及，大叫「唔好跳啊！小心啊！」，但為時已晚。

男生突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

男生突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

男生突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

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面露微笑逃走 目擊者：黐線！

男生逃走時引來多名乘客圍觀，影片傳來「嘩」聲連連，直斥「黐線！癲喎佢」。

網民紛紛指摘男生離譜。（Threads@d363d364）

網民批離譜：拉硬

網民看過影片紛紛指摘男生離譜，「而家都玩得咁癲嘅咩，喺人哋面前逃票」、「為左十幾蚊，咁搏命少年」、「港鐵已裝晒鏡頭，要捉一定走唔甩」、「拉硬，傻仔為少少錢入去坐」。也有網民揶揄，「臨尾跑得咁快就自己跑去目的地，唔好搭地鐵啦」、「跨欄選手，觀塘區代表」。

港鐵還原事件起因：已報警

港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，3月16日下午，港鐵職員於油塘站查票期間，發現1名男乘客懷疑使用特惠車票入閘，於是要求他出示有效車票，惟該名乘客拒絕合作並逃跑，港鐵已就事件通知警方。

港鐵呼籲乘客必須繳付正確車資乘車，港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客利益。

根據《港鐵附例》，持有特惠車票但該人並不符合發出該車票的任何條件，該人即被視為並無繳付車費，最高罰款5,000元。

（Threads@d363d364）