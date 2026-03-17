有片｜上水阿伯亂過馬路看手機！警員全程目擊斷正　結局笑爆全網

【過馬路罰款／橫過馬路法例／亂過馬路／過馬路守則】警方正進行全港執法行動，打擊行人違法過馬路等行為，違者可罰款2,000元。本港Facebook群組流傳影片，上水彩園路有阿伯橫過行車路走往上水港鐵站方向，還邊行邊用手機，結果被警員「斷正」時反應錯愕，在警員帶領下低着頭返回旁邊行人路。



影片引來網民熱議，有人對阿伯反應「爆笑」，「佢講呢個電話值，兩千蚊」、「有什麽留言要一路馬路亦要即時看」。也有網民批評阿伯亂過馬路離譜，「支持警員，good job」、「成個警察棟喺度，你都打橫行！」、「咁樣行抵罰啦」。



綠燈這樣過馬路！葵芳多人罰$2000片瘋傳 過馬路守則3情況仍違法

本港Facebook群組流傳影片，上水彩園路有阿伯橫過行車路，被警員「斷正」時反應錯愕。（Facebook影片截圖）

千萬不要亂過馬路！本港Facebook群組流傳影片，顯示上水彩園路有阿伯在警員監視下仍亂過馬路，「斷正」後被帶返行人路。

邊行邊用手機！上水阿伯警員面前亂過馬路斷正

影片長16秒，見到上水彩園路當時車來車往，近港鐵站行人路路邊有1名穿上反光背心警員「守候」。然而畫面中央有1名穿黑衣阿伯，竟慢慢橫過行車路，還邊行邊低頭用手機，似乎完全沒有察覺到警員「逼近」。

畫面中央有1名穿黑衣阿伯，慢慢橫過行車路，還邊行邊低頭用手機，似乎完全沒有察覺到警員「逼近」。（Facebook影片截圖）

畫面中央有1名穿黑衣阿伯，慢慢橫過行車路，還邊行邊低頭用手機，似乎完全沒有察覺到警員「逼近」。（Facebook影片截圖）

畫面中央有1名穿黑衣阿伯，慢慢橫過行車路，還邊行邊低頭用手機，似乎完全沒有察覺到警員「逼近」。（Facebook影片截圖）

最終警員慢慢行到阿伯旁邊截停，阿伯這才驚覺「出事」，在警員帶領下，低着頭返回行人路。

網民批評阿伯亂過馬路離譜。（Facebook影片截圖）

阿伯錯愕反應笑爆網民：呢個電話值兩千

網民看過影片議論紛紛，有人對阿伯錯愕反應感到「爆笑」，「佢講呢個電話值，兩千蚊」、「有什麽留言要一路行馬路一路看」。也有網民批評阿伯亂過馬路離譜，「支持警員，good job」、「撐呀，嚴正執法」、「成個警察棟喺度，你都打橫行！」、「無法無天的行人」、「抵罰」。

過馬路守則！亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸署網頁，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。