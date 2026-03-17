綠燈這樣過馬路！葵芳多人罰$2000片瘋傳　過馬路守則3情況仍違法

【過馬路罰款／橫過馬路法例／亂過馬路／過馬路守則】警方今日（3月17日）起至3月31日進行全港執法行動，打擊行人違法過馬路等行為。本港社交平台Threads瘋傳影片，指葵芳有多人因衝紅燈及在綠燈閃爍時過馬路被罰款，感嘆「咁就兩千。擺明企晒喺度，仲要好清晰，啲人都仲係要紅燈過馬路」。



影片引來網民熱議，「葵芳成日捉」、「呢個位咁熱門仲夠膽亂嚟？」、「（警察）着晒反光衣都照過，都唔知畀咩反應好」、「抵罰啦，今次好彩就$2000，下次唔好彩命都無呀」。



也有網民質疑「其實綠燈閃緊又未正式轉紅，點解唔過得？」，隨即有網民反駁，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的法例」、「明知捉人都照行，那就沒辦法了」。



警方今日至3月31日展開為期兩星期代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。（資料圖片）

警方今日至3月31日展開為期兩星期代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。警方指，根據2025年警方統計數字，本港致命交通意外死亡人數為96人，其中行人死亡人數達52人，較2024年上升24%。分析顯示，意外主要成因包括司機不專注駕駛，以及行人違法過馬路。

綠燈「閃燈」過馬路、衝紅燈 葵芳多人被罰款

過馬路要注意交通規則，即使綠燈也要留意1種情況，否則仍會被罰款2,000元。有港男於3月16日（星期一）於Threads發布影片，指葵芳有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款，「葵芳已經開始捉緊，多人中招……到處都有交通督導員同警察。擺明企晒喺度，仲要好清晰，啲人都仲係要紅燈過馬路同埋綠色閃緊嗰陣時過」。

有港男發布影片，指葵芳有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款。（Threads@mnmmnn）

影片見到，當時白天，現場為葵芳葵仁路及葵芳港鐵站外紅綠燈過馬路處，附近有多名警員徘徊，亦有行人被交通督導員或警員帶到一旁，相信是因過馬路問題被截停。樓主於影片中寫上「捉亂過馬路，葵芳$2000」。

葵芳葵仁路及葵芳港鐵站外紅綠燈過馬路處，附近有多名警員徘徊，亦有行人被交通督導員或警員帶到一旁。（Threads@mnmmnn）

有港男發布影片，指葵芳有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款。（Threads@mnmmnn）

有港男發布影片，指葵芳有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款。（Threads@mnmmnn）

網民：葵芳成日捉

網民看過影片議論紛紛，「葵芳成日捉」、「（警察）着晒反光衣都照過，都唔知畀咩反應好」、「上次成隊兵，個阿叔照過俾人罰」、「安全係緊要過趕時間，無嘢急得過條命」、「安全第一，唔好亂過馬路啦」、「捉你真心為你好，等你有警覺無咁易俾車車死」、「抵罰啦，今次好彩就$2000，下次唔好彩命都無呀」。

爭議綠燈「閃燈」過馬路

也有網民質疑「其實綠燈閃緊又未正式轉紅，即係仲係係合法範圍內，點解唔過得？」。隨即有網民反駁，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的法例」、「明知捉人都照行，那就沒辦法了」、「綠公仔閃緊已經唔可以過，除非你踏出之際先開始閃，但都要預到底你係行唔行到去對面」。

亦有網民擔心，「有啲燈一開始綠公仔就會閃咁點算？係咪過唔到？」。有網民建議，「如果真有這樣的問題燈，其實可以記錄位置，報回警察交通部，或者機電工程署檢查和維修」。

衝紅燈、綠燈閃爍亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。運輸署網頁又列明，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

（運輸署網頁）

（運輸署網頁）

（運輸署網頁）

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

（Threads@mnmmnn）