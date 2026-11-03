秒睡未必好？丈夫睡前聊天常突然昏睡　醫生揭原因：恐心肌梗塞

許多人都想一上床就立即入睡，但秒睡可能是身體發出的警訊。台灣1名醫生在網上分享1則病例，1名40歲男子在妻子陪同下求醫，妻子指出丈夫2年來因工作壓力，體重明顯上升，重了30多公斤，BMI值高達39，更誇張的是睡前聊天期間，丈夫會突然入睡，最初以為是裝睡，但醫生經檢查後，發現其左心室射血分數（LVEF，臨床俗稱心輸出指數）只有20%，正常成年人通常約為50%至70%，只有正常成年人的三分之一，容易有心肌梗塞的風險。



醫生相信男病人短時間體型變大，心臟無法供應身體各個部位的需求，所以變得愈肥胖，心臟衰竭就會愈厲害，容易覺得疲勞，包括秒睡，慶幸家人及時發現問題，體重、BMI 值和心輸出指數漸回復正常。



妻子發現丈夫突然入睡，一開始懷疑丈夫裝睡，「怎麼會每次講到重點就睡着？」，但後來發現丈夫的確入睡，妻子才覺得情況異常，於是帶同丈夫求醫。（AI生成圖片）

妻子質疑丈夫︰怎麼會每次講到重點就睡着？

外科醫師陳榮堅在其facebook專頁表示，1名40歲的男子被妻子帶來求醫，妻子認為丈夫需要減重，對方2年來飽受工作壓力，總共重了30幾公斤，BMI值高達39，更重要的是他們通常睡前都會聊天，但近日經常聊了幾句，丈夫就會突然入睡，一開始懷疑丈夫裝睡，「怎麼會每次講到重點就睡着？」，但後來發現丈夫的確入睡，妻子才覺得情況異常，於是帶同丈夫求醫。

心臟輸出指數只有20 容易突有休克或心肌梗塞

陳醫生和病人妻子最初懷疑和阻塞性睡眠窒息症（台灣稱：睡眠呼吸中止症 / 英文：Obstructive Sleep Apnea, OSA）有關，陳醫生進行全面檢查後，卻發現病人近期活動時容易喘氣，心臟輸出的指數只有20，正常成年人通常大約60至65，容易突然發生休克或心肌梗塞，轉介至心臟內科進行進一步檢查。

外科醫師陳榮堅發現男病人的心臟輸出指數只有20，正常成年人通常大約60至65，該名病人容易突然發生休克或心肌梗塞。（AI生成圖片）

體型愈變大 心臟衰竭愈嚴重容易出現秒睡

該名病人原本活動量低，加上沒有運動習慣，心臟機能本身不強，短時間內自己體型變大，心臟沒有辦法供應身體各個部位的需求，所以變得愈胖，心臟衰竭就愈嚴重，容易覺得疲勞，出現秒睡。

術後1年回復正常

該名病人除了接受藥物治療之外，心臟內科醫生都認為，對方必須接受積極的減重治療，於是在兩科合作之下，進行減重代謝手術，術後1個月，病人體重減少10公斤左右，心輸出指數回升到超過30，1年後，其心輸出指數至少去到50多，BMI值降到26。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」）