肥胖不只外觀問題！睡眠窒息症風險高11倍　代謝失衡4徵兆快自查

近年來，肥胖問題日益嚴重，不僅影響外表，更可能導致多種嚴重疾病。最新研究顯示，即使是輕微超重，也會大幅提高阻塞性睡眠呼吸中止症、痛風、中風等疾病風險。專家指出，若出現凌晨三點醒來、進食後昏昏欲睡等症狀，可能已處於代謝失衡前期，應及早正視。



肥胖問題不僅影響外表，更可能導致多種嚴重疾病。（unsplash@Towfiqu barbhuiya）

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台灣醫生陳潔雯在臉書發文表示，最新發表於NEJM的研究顯示，肥胖與多種心血管及代謝疾病有「強烈且逐級上升」的關聯。英國研究團隊分析超過27萬名成年人的數據，發現BMI升高會使睡眠窒息症風險提高近11倍，第二型糖尿病風險增加7.7倍，代謝功能相關脂肪肝風險上升6.7倍。

陳潔雯指出，研究結果顯示，高血壓、心臟衰竭、心律不整、慢性腎臟病的風險也大幅上升，痛風、中風、冠心病、靜脈栓塞等疾病風險在肥胖組中明顯增加。更重要的是，這些風險不僅出現在重度肥胖者身上，BMI超過25的輕微超重者，疾病發生率也明顯高於正常體重者。她提醒，若出現以下四種情況，可能代表已處於代謝失衡前期：

一、吃完容易昏昏欲睡

二、凌晨3點常常醒來

三、不吃東西反而更容易心悸或發抖

四、常常腰圍比體重更難控制



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台灣衛福部表示，肥胖是一種慢性疾病，必須重視其對健康的危害。當肥胖者減少5%以上體重，就能改善高血壓、糖尿病等相關疾病。在台灣，BMI≧24為過重，≧27為輕度肥胖，＞30為中度肥胖，35以上則屬重度肥胖。

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