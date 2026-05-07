不是灰甲！怕冷女生穿襪睡患阻生甲　醫生教應對方法：見過疊7層

長期穿襪睡覺竟可能導致「拔甲」慘劇！杭州1名26歲女子因畏寒長期穿襪睡覺，導致腳趾甲增厚分層發黃，如同「千層餅」，就醫確診「阻生性甲」。該病由物理損傷引起，藥物治療效果不佳，女子最終只能進行拔甲手術。醫生表示，若必須穿襪睡覺，可將襪尖剪開，減少對腳趾甲的物理擠壓。



杭州1名26歲女子因畏寒長期穿襪睡覺，導致腳趾甲增厚分層發黃，如同「千層餅」。（《杭州綜合頻道》影片截圖）

女子長「千層甲」以為灰甲 走路困難求醫揭患阻生甲

據《杭州綜合頻道》報道，杭州1名26歲女子小文的腳趾甲異常增厚、分層、發黃，她剛開始以為自己得了灰甲（真菌感染引起的趾甲發灰、變脆、糜爛的甲病，具有傳染性），自行用藥數月後情況更嚴重，影響走路後才求醫。

杭州市第一人民醫院皮膚性病科醫生鍾劍波診斷後認為小文患了「阻生甲」，腳趾甲生長長期受阻，無法向前延伸，轉而向上、向兩側增厚分層開裂，趾甲在層層疊加後外觀變得與「千層餅」相似，無傳染性，他最多看過有病人疊了7層趾甲。

醫生建議不要長期穿襪睡覺，過緊的襪子容易妨礙趾甲向前生長。（《杭州綜合頻道》影片截圖）

杭州市第一人民醫院皮膚性病科副主任醫師鍾劍波解釋「阻生甲」病因，稱「臨床見過最多7層的趾甲」。（《杭州綜合頻道》影片截圖）

阻生甲由物理損傷所致，藥物治療難以生效，只能通過矯正或者手術拔除異常分層增厚的趾甲，以引導新的趾甲正常生長。（《杭州綜合頻道》影片截圖）

長期穿襪睡覺是病因 女子需做脫甲手術

該病由不良生活習慣引起，小文怕冷，長期穿襪睡覺，襪子過緊會對腳趾甲造成物理壓迫，妨礙其正常生長。鍾醫生指，晚上是趾甲生長的關鍵時期，如果像白天一樣穿襪，就變成日夜都有襪子頂住趾甲妨礙其往前生長，新的趾甲就會長在下面，因為是物理性損傷，藥物治療難以奏效，只能通過矯正或者手術拔除異常分層增厚的趾甲，小文接受了脫甲手術，讓指甲重新生長。

醫生表示，若必須穿襪睡覺，可將襪尖剪開，減少對腳趾甲的物理擠壓。（《杭州綜合頻道》影片截圖）

醫生建議畏寒人士將襪尖剪開減少壓迫

鍾醫生強調不建議穿襪子睡覺，如畏寒人士必須穿襪才能入睡，也應將襪子腳尖部分剪開，讓腳趾露出。