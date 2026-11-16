菊花4種異味！肛門或直腸可能有病　醫生警告：洗完零改善需求醫

「菊花」有異味，是否不乾淨？台灣1名醫生在網上表示，肛門有味道，不一定是生病，但「味道不對」就要特別注意，又列出4種異常氣味，如肛門清潔完仍有異味，就需要及早求醫。



大腸直腸外科醫師張家齊在facebook專頁表示，如果肛門出現4種異常氣味，未必只是清潔問題，反而可能有肛門或直腸疾病。 （AI生成圖片）

肛門自然出現氣味

大腸直腸外科醫師張家齊在facebook專頁表示，一般而言，肛門周圍本來就是容易流汗、接觸排泄物、悶熱摩擦的地方，所以會出現氣味，常見的正常來源包括生理汗味，好像是久坐和活動量大，亦有飲食殘留氣味例如蒜、蔥、韭菜等重口味飲食，而且會有輕微便味，通常都是排便後沒有完全清潔。

4種氣味反映可能有肛門或直腸疾病

張醫生強調，只要沒有疼痛、分泌物或出血，通常調整清潔方式和生活習慣就能改善，但如果是這4種氣味，未必只是清潔問題，反而可能有肛門或直腸疾病 ：

1. 腐爛惡臭

可能和組織感染及化膿有關



2. 持續性的酸臭味

常見於肛門瘻管、膿液持續滲出



張醫生指出，異常氣味通常伴隨濕濕的分泌物、反覆不舒服、搔癢、出血或疼痛、清潔後仍有氣味，如果疑似有相關狀況，應即接受檢查。（AI生成圖片）

3. 濃烈糞臭味

可能是痔瘡滲漏、肛門閉合不全



4. 金屬腥味

可能有慢性出血狀況，例如痔瘡和肛裂等



有症狀請接受檢查 醫生警告︰拖久容易變成慢性困擾

這類氣味通常伴隨濕濕的分泌物、反覆不舒服、搔癢、出血或疼痛、清潔後仍有氣味，如果疑似有相關狀況，張醫生建議接受檢查，「拖久反而容易變成慢性困擾」，強調「不是所有味道都該忍，也不是所有味道都靠洗能解決，不確定就找醫師最安心」。



（facebook專頁「月易診所｜大腸直腸外科」）