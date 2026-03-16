7類早餐腎友勿亂吃！天然蔬果汁也有伏？　醫生：吃錯離洗腎更近

你早餐通常會吃什麼？不少腎病患者以為每天泡全穀麥片、喝蔬果汁是極其養生，沒料到竟是對腎臟的「催命符」。台灣腎臟科醫生洪永祥指出，有7類早餐是腎病患者必避「地雷早餐」，例如水餃、麥片、燒餅油條，否則會離洗腎更近。



腎病患者選擇早餐有大學問，吃錯隨時離洗腎更近！（Unsplash圖片）

腎臟科醫生洪永祥於facebook專頁分享病例，不少腎病患者戒了煙酒，每天早上喝綠拿鐵、吃燕麥片，但腎功能還是掉到要洗腎，主因是患者對早餐的「健康定義」完全套錯了公式。

洪永祥根據多年臨床經驗與最新的營養學研究，彙整出1份「慢性腎衰竭7大類地雷早餐排行榜」，讓腎病患者避雷，免讓腎功能惡化。

第7名：水餃、煎餃與包餡食物

洪永祥指出，水餃、煎餃與包餡食物不單熱量驚人，還富含大量飽和脂肪。（Unsplash圖片）

為了讓內餡多汁，店家通常使用脂肪比例高達50%以上的「五花絞肉」，這種澱粉皮包着肥肉的食物，不單熱量驚人，還富含大量飽和脂肪，引發全身性慢性發炎，進而損傷腎絲球的微血管。

第6名：鐵板麵

鐵板麵的黑胡椒醬或蘑菇醬由大量的鹽、油脂、糖以及修飾澱粉調製而成，還帶有各式增稠劑。1份鐵板麵鈉含量可能超過1,200毫克，佔了腎病患者全天限量，而過多的鈉會導致水份滯留、血壓升高，直接重擊腎絲球。

第5名：燕麥與早餐麥片

洪永祥指出，為了口感好，市售麥片常添加「磷酸鹽」，但腎病患者身體排不掉磷，會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。（Unsplash圖片）

為了口感好，市售麥片常添加「磷酸鹽」，全穀類天然磷含量也極高。雖然對一般人來說，燕麥與早餐麥片比白米飯更健康，但腎病患者身體排不掉磷，會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。

第4名：燒餅油條

油條高油且高熱量，製作過程中為了酥脆常加入含鋁或含磷的膨鬆劑，恐讓腎功能掉得更快。

第3名：清粥小菜配醬瓜

稀飯本身就是高升糖指數宛若糖水一樣，醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等配菜全是鹽份醃漬出的加工品，容易過量攝取鈉，導致水份滯留，增加腎臟排泄壓力。

第2名：綠拿鐵與精力湯

洪永祥指出，菠菜、香蕉、奇異果及牛油果都是高鉀食品，腎功能受損時，鉀離子會排泄不暢，高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。（Unsplash圖片）

綠拿鐵與精力湯雖被大眾視為健康的「排毒飲品」，但菠菜、香蕉、奇異果及牛油果都是高鉀食品，腎功能受損時，鉀離子會排泄不暢，高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停，是腎病患者最危險的併發症，蔬菜務必先燙過再吃。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

洪永祥指出，加工肉含有較高的鈉、亞硝酸鹽與磷添加物，長期大量攝取會增加心血管疾病、腎臟病及大腸癌風險。（Unsplash圖片）

這個組合幾乎把所有對腎臟不利的因素1次集滿。加工肉含有較高的鈉、亞硝酸鹽與磷添加物，長期大量攝取會增加心血管疾病、腎臟病及大腸癌風險；醬料與麵包鈉含量常常就接近或超過1,000毫克，恐令高血壓、腎臟病惡化。

而長期攝取含糖飲料，會增加肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病風險。此外，漢堡與熱狗多含飽和脂肪，再加上油煎肉排、芝士或沙律醬，整體熱量容易偏高。

（facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」）