肛門爆血！病人6個月前檢查無事　醫生親手觸摸感不妥揭患肛門癌

大病總有先兆，但病人未必知道。台灣1名男醫生日前分享病例，指有病人約於6個月前接受大腸鏡檢查，確認大腸沒有問題，但肛門仍然經常流血，病人前往數間醫院求診，結論大多是「痔瘡、破皮、受傷，擦藥就好」。醫生先為病人進行肛診，「手指一碰，就覺得不太對勁，在肛門前壁摸到一個粗糙的表面」，當日立即為病人切片，化驗肛門可疑組織，證實是罕見的肛門癌，醫生慨嘆「醫療有時候不是多高深的科技，而是願不願意慢下來再確認一次」。



病人約6個月前接受大腸鏡檢查，確認大腸沒有問題，但肛門仍然經常流血。（示意圖／shutterstock）

肛門癌有何病徵？常流血被誤診痔瘡

大腸直腸外科李克釗醫師在其facebook專頁表示，該名病人稱，「6個月前已做過大腸鏡，確認大腸沒問題」，但肛門仍然三不五時出血，病人前往數間醫院求助，醫生都是聲稱「痔瘡、破皮、受傷，擦藥就好」，病人唯有改到李醫生工作的醫院求診。

手指碰到病人肛門覺有異 證實患罕見肛門癌

李醫生聽完病史後，根據標準程序先做肛診，手指碰到病人肛門時，「覺得不太對勁」，在肛門前壁摸到粗糙表面，「不像單純的肛裂，也不像一般潰瘍」，懷疑可能是大病，當日立刻切片化驗，病理報告證實是罕見的肛門癌。

大腸直腸外科李克釗醫師立即為病人切片，化驗肛門可疑組織，證實是罕見的肛門癌。（facebook專頁「大腸直腸外科 李克釗醫師」圖片）

醫生︰早一點不好摸

腫瘤剛好長到「還摸得出來」的大小，李醫生指出「早一點不好摸」，但病情惡化下去，就會錯失治療黃金期，慨嘆少做1次「看似多餘」的檢查，病人「就可能錯過一個完全不同的人生走向」。

（facebook專頁「大腸直腸外科 李克釗醫師」）