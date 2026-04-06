有片！沙田小巴驚現超載　男乘客坐車門前　網民：全車人變無保險

小巴超載影響乘客安全之餘，一旦出事更可能不受保險保障！有小巴乘客於社交平台上載影片，表示於沙田乘搭小巴時，有名男乘客於滿座後仍然拍卡付車資，隨後竟坐在車門前地板上，司機未有制止之餘還繼續開車，令他擔心若急剎車，該男乘客有機會受傷。



網民看片後留言，「有差佬就X街，超載呀」、「乘客唔應該畀司機開車」、「乘客話報警，司機實踢佢落車」、「全車人變咗無保險，正常司機係唔開車。綠van小巴佬打份工，一定唔會搏；紅van自己生意就成日偷雞」。



根據香港法例規定，車輛超載首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。



有小巴乘客於網上發文表示，他於沙田乘搭小巴，有名男乘客於滿座後仍然拍卡付車資，隨後竟坐在車門前地板上，司機未有制止之餘還繼續開車。（Threads@mnmmnn）

該小巴乘客於Threads發文發片表示，「沙田搭小巴，有個乘客滿座都拍卡，上咗車幾乎全程坐地板，司機無表示，不過都幾擔心如果重brake，佢有機會受傷」。

沙田小巴超載 男乘客坐車門前

影片見到，1名穿深藍色短袖上衣、戴眼鏡的年輕男乘客坐在小巴車門前地板，當時小巴正在行駛，司機及其他乘客均無出聲制止。

樓主表示，「都幾擔心如果重brake，佢有機會受傷」。（Threads@mnmmnn）

拍片乘客：等多10分鐘有下1班都唔肯

樓主於影片中配字揶揄是「小巴特別座位」，又無奈指「假如司機畀佢坐地下，有咩事係邊個負責？」。

樓主表示，「假如俾後面部車撞上嚟或者點樣，到時啲乘客唔舒服，一報咗警發覺原來係超載，咁大家都慘」，又批評「等多10分鐘有下1班都唔肯」。

網民直言，「超載，全部乘客車保立即失效」、「有便衣放蛇就係咁先」。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

網民斥超載：全部乘客車保立即失效

網民直言，「超載，全部乘客車保立即失效」、「有便衣放蛇就係咁先」、「萬一佢有乜事成車俾佢累死」。

有網民表示，「拍咗卡都會叫佢坐下1架，因為我試過，同返下1架司機講就得㗎喇」。不過也有網民分享不快經歷，「遇過下1架司機鬧返個客：個個都咁講仲得了」、「佢話佢唔知你有冇畀錢就唔得，我話用Apple Pay有晒紀錄你可以check，佢話唔識呢啲嘢但唔畀錢就唔得，我話咁報警囉，佢就淨係識喺到依依哦哦話而家啲人霸王車，嬲X到我X街」。

根據香港法例規定，車輛超載首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

小巴司機超載有什麼刑罰？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴，若有意外將影響索償？

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

（Threads@mnmmnn）