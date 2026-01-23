通宵小巴現企位？超載4人有人站立　目擊者斥黐線　運輸署有回應

小巴超載即屬違法！有女網民在網上發布影片，稱乘坐通宵小巴由灣仔前往屯門，由於一小時只有一班車，即使小巴已客滿，但仍讓4位乘客上車，當中車廂內有人站立，令她感到十分危險，只希望安全回家。不少網民直斥離譜，又提醒「超載無保險」 ，嘲諷指「企位無扣安全帶，4位剛$20,000」。



巴士安全帶法例懶人包│罰款/企位規定/壞安全帶?安全帶這樣扣違法

樓主坐通宵小巴由灣仔往屯門，惟見到小巴超載。（Threads@leonachan_cyt）

有男乘客坐在司機位與錢箱之間的位置。（Threads@leonachan_cyt）

運輸署：案件轉交警方跟進 已警告小巴營辦商

運輸署回應事件時表示，正跟進調查新界專線小巴第49S號線（屯門兆康苑—灣仔），懷疑有司機在嚴重超載下駕駛。署方非常關注並強烈譴責涉嫌違法行為，嚴重威脅道路和乘車安全。案件會轉交警方跟進。違例司機最高可處罰款5,000元及監禁3個月。

運輸署指出，已即時向有關小巴營辦商發出警告，責成營辦商嚴謹監察轄下司機的行為，並即時採取修正措施及提交報告，確保服務合法合規，以及駕駛和行車安全。署方會召見有關營辦商，並加強實地及登車調查，如發現任何違規情況，會嚴肅跟進。

運輸署提醒司機和乘客，超載可能違反第三者風險保險條款，司機絕不應超載乘客，市民亦不應登上已滿載的車輛。

2名男女站在座位的走廊位置。（Threads@leonachan_cyt）

「認真黐線，好危險」。有女網民在Threads上發布影片，可見當時小巴正在路上行駛中，有男乘客坐在司機位與錢箱之間的位置，亦有2名男女站在座位的走廊位置。

樓主鬧小巴超載4人：好危險

不少網民怫鬧危險，「超載無保險，一個鐘一班擺明係唔夠車可以投訴」、「企位無扣安全帶，4位剛$20,000」、「這架小巴已回到六，七十年代有設企坐」。有網民則推斷是因多了樓主這類「生客」上車而超載，「點解會咁樣出現，因為人地收工坐開呢班...熟客唔車唔得，而家有4個以上稀客，坐咗人哋個位」。

超載屬違法可判罰款及監禁

根據《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，司機運載乘客不得超過車輛登記文件所載明的數量或許可證數量，違者首次可罰款$5,000及監禁3個月，再犯罰款$10,000及監禁6個月。

安全帶法例1月25日生效 違者罰款5,000元

巴士安全帶法例生效日期由2026年1月25日起，香港巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩帶，以加強道路、乘車和駕駛安全，如違反巴士安全帶法例規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。

