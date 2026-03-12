搭小巴不可戴耳機？司機掛告示：以免無法溝通　網民列需溝通原因

乘搭小巴不可以戴耳機聽歌？有小巴乘客於網上發文分享照片，指出乘搭小巴時見到司機位上方掛有告示寫着「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」。不少網民熱議司機的獨特個人要求，有人不解問道：「嘈到拆天，有可能唔戴耳機？到站落車前撳鐘，有乜嘢要溝通？」



有網民則認為司機此前必然有過無奈經歷才掛告示，「成日㗎啦，戴住耳機上車，司機講百X幾聲冇位仲要拍卡畀錢，跟手又嘈」、「大把啦，有時戴住耳機，例如司機講咗唔入彩石里，大大聲講二三次，自己塞X住聽唔到，仲好似想鬧人做咩唔停車」。



有小巴乘客於網上發文分享照片，指出乘搭小巴時見到司機位上方掛有告示寫着「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」。（facebook群組「MTR 港鐵關注組 (車廂花生+突發事故最新update) 」圖片）

該小巴乘客於facebook群組「MTR 港鐵關注組 (車廂花生+突發事故最新update)」發文發相表示，「而家搭小巴要咁樣」，見到小巴司機位上方簾布掛有告示寫着「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」。

小巴司機貼告示 籲乘客勿戴耳機

有網民不滿指出，有部份司機是難溝通的一方，「有時有啲司機開大聲個收音機聽電台，點同佢溝通？」、「試過見人好大聲叫有落，個司機都聾嘅，過站仲要X人唔好遲啲+大力嘭門，邊個難溝通啲」。

有網民就替司機解釋原因，若乘客戴上耳機難以聽到外界聲音，就會錯過突發情況，「XX站無人落車改路線/飛站/上車無位/臨時停車/死火etc」。（示意圖，非涉事小巴／資料圖片）

網民講原因：改路線/飛站/上車無位

也有網民表示，「試過搭小巴有位阿婆全程車開大speaker，要全車人一齊聽佢同個新抱處理家事，就算唔戴耳機都聽唔到司機講嘢」。

有網民就替司機解釋原因，若乘客戴上耳機難以聽到外界聲音，就會錯過突發情況，「XX站無人落車改路線/飛站/上車無位/臨時停車/死火etc」、「留言區啲人坐得少小巴？我自己坐開1架綠頂、1架紅頂，兩架司機都係去到某個位會問OOO（地點名）有冇落， 如果冇人應就會改行1條快啲嘅路，唔好講咩改路線合唔合規，香港講效率講變通，我就覺得好合理喎」。

