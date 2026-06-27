67天未排便？50歲男憂爆腸不敢進食　醫生手挖便無異樣惹網民熱議

便秘會對身體帶來極大傷害，但人體有沒有可能連續67天沒排便呢？台灣1名急診科醫生發文分享離奇求診個案，指1名50歲病人自稱長達67天沒有大便，嚇得不敢進食，又擔心腸子破裂，已多次求診，惟醫生甚至為病人人工摳挖取便，但卻沒有發現有問題，事件引發網民熱議。



病人自稱腹痛，長達67天沒有大便。（AI生成圖片）

6次求診3次電腦斷層掃描未見異樣

該急症科醫生在Facebook的發文指，起初以為是分流護士輸入失誤，病人應該是「6、7天」沒有大便，但再三向病人確認後，他堅稱足足67天未排便，並因過度憂慮身體情況，長期不敢正常飲食。

醫生起初以為是輸入失誤，病人應是6至7天沒有排便。（fb@急診醫師碎碎唸）

醫生師查閱病史後發現，該患者已因相同問題，先後前往泌尿科、大腸直腸科、腸胃肝臟科就診，來急診累計已超過6次，其間不僅做過3次電腦斷層（CT）掃描，還做過大腸鏡檢查，結果均顯示身體正常，均未查出任何病變。

用手挖糞便亦未見異樣 網民質疑是焦慮症

醫生以為患者安排X光檢查，結果顯示腸道內並無大量糞便堆積，隨後又進行灌腸處理，甚至人工取便清理（即醫生用手挖），都未發現糞便殘留。面對此情況，醫生只能無奈告知患者，其便秘並非生理便秘問題，醫療上已無進一步處理必要，這才結束這次診療。

網民認為不可能有人67天不排便，質疑該男子是否是患焦慮症。（AI生成圖片）

更令人震驚的是，分流站醫護事後透露，該名患者此前就診時，就聲稱自己49天沒有大便。醫生感慨地表示，患者的日子算得相當清楚。不少網民看過個案後認為，不可能有人這麼長時間不排便，該患者應該只是忘記了。還有網民質疑該患者有焦慮症，嚴重到忘記有沒有排便，建議他前往精神科求診。

（綜合）

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