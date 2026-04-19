便秘女濫服通便藥10年　腸發黑現豹紋需切30cm　揭通便神器含瀉藥

便秘別亂吃排便產品！內地1名44歲女子被便秘問題困擾10年，長年服通便產品，今年初因肚痛難耐兼5天無法大便入院，醫生發現其部份結腸已失去彈性兼發黑，腸壁呈現「豹紋狀」紋理，最終要切除30厘米腸道。今年的「央視3.15晚會」正揭發所謂「網紅排毒產品」的真面目，發現多款西梅汁、通便茶、酵素果凍都包括瀉藥成份，卻被包裝成純天然。



1名44歲女子十年以來依賴通便產品緩解便秘，腹痛就醫被迫切除30公分豹紋狀壞死腸管。北京王海實驗室檢測出包括網紅西梅汁、益生菌飲料多款非法添加強效瀉藥成分的產品。（左圖轉載自《中國報》、右圖為《海報視頻》影片截圖）

44歲女子誤信「排毒養顏」通便膠囊濫用十年

據《紅星新聞》、《總覽新聞》，陝西西安44歲的廖女士受便秘問題困擾10年，長年靠通便茶、排毒果凍、西梅汁排便其後在朋友朋友推薦下服用標榜「純天然」的「排毒養顏」作用的通便膠囊，長期服用後廖女士對通便產品產生依賴。

今年年初，廖女士腹痛難忍，且連續5天無法排便，家人見狀將她送往西安市人民醫院就醫。示意圖。（AI生成圖片）

腹痛就醫確診腸梗阻 切除30公分豹紋狀壞死腸管

今年年初，廖女士肚痛難忍，且連續5天無法排便，家人見狀將她送往西安市人民醫院就醫。她入院後被檢查出嚴重腸梗阻，以禁食、灌腸等保守治療無效，要緊急做手術。醫生發現其一段結腸已失去彈性，經腸鏡檢查其腸壁如同被黑墨浸泡過一般染黑，廖女士長期使用瀉藥令腸壁反復被刺激，色素沉積、神經末梢已壞死﹐令腸道無法正常蠕動，腸壁出現異常豹紋狀，最終要切除30厘米腸道。

廖女士的部份結腸「染黑」，色素沉積、神經末梢已壞死﹐令腸道無法正常蠕動，腸壁出現異常豹紋狀。 （微博圖片）

正常的結腸黏膜應是淡紅色。 （微博圖片）

同類狀況亦出現在江蘇季女士，她受便秘問題困擾4年，慣用通便藥物，後來發現服用無效之餘還持續腹痛，到淮安市中醫肛腸科求醫，發現其結腸同樣變黑呈蛇皮狀，不及時處理恐出現癌變風險。

季女士的結腸同樣變黑呈蛇皮狀。（微博圖片）

季女士的結腸同樣變黑呈蛇皮狀。（微博圖片）

許多有便秘問題的病人會自己服藥，結果照腸鏡後發現不同程度的腸道變黑問題，正常的結腸黏膜應是淡紅色。醫學上的慢性便秘，應為每周排便小於3次及排便乾結困難持續6個月以上，間中的便秘不必過於焦慮，不宜亂服通便品。

事實上，專門揭露假冒偽劣商品的「央視3.15晚會」，就揭發過網紅排毒產品的真面目，其中多款西梅汁、通便茶、酵素果凍，被驗出比沙可啶、酚丁類衍生物等強效瀉藥，被扮作「天然便藥」。

北京王海測試實驗室：網紅西梅汁暗藏強效瀉藥

據《海報新聞》報道，北京王海測試實驗室（CMA認證）受消費者所託，對網紅西梅汁等多款宣稱「清腸」、「通便」、「大餐救星」的產品進行檢測，發現裡面非法添加了酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物或類似物等強效瀉藥成份。專家稱，「比沙可啶雖能通過刺激腸道壁促進排便，但也可能誘發功能性腸病、電解質異常和藥物依賴，或引起腹部絞痛和嚴重腹瀉」。

北京王海測試實驗室（CMA認證）受消費者所託，對網紅西梅汁等多款宣稱「清腸」、「通便」、「大餐救星」的產品進行檢測，發現裡面非法添加了酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物或類似物等強效瀉藥成分。（《海報視頻》影片截圖）

北京王海測試實驗室（CMA認證）受消費者所託，對網紅西梅汁等多款宣稱「清腸」、「通便」、「大餐救星」的產品進行檢測，發現裡面非法添加了酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物或類似物等強效瀉藥成分。（《海報視頻》影片截圖）